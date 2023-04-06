Нехватка меди в организме: хрупкие кости, усталость и еще два говорящих симптома

Несмотря на то что содержание меди в организме крайне невысокое (у взрослого человека всего около 100 мг), ее значение огромно. С точки зрения химических процессов роль меди для нашего организма определяется теми белками, в состав которых она входит. Так, среди супероксиддисмутазы медь проявляет свои антиоксидантные свойства, противодействуя супероксидному радикалу.

Благодаря меди происходит полноценный синтез коллагена и эластина , обеспечивающих эластичность сосудистой стенки и альвеол легких, поддерживающих упругость нашей кожи и положительно влияющих на состояние волос и ногтей. Но это далеко не все. Подробнее о меди «Доктору Питеру» рассказала Маргарита Провоторова, ведущий консультант по лабораторной медицине, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.