Нехватка меди в организме: хрупкие кости, усталость и еще два говорящих симптома

Несмотря на то что содержание меди в организме крайне невысокое (у взрослого человека всего около 100 мг), ее значение огромно. С точки зрения химических процессов роль меди для нашего организма определяется теми белками, в состав которых она входит. Так, среди супероксиддисмутазы медь проявляет свои антиоксидантные свойства, противодействуя супероксидному радикалу.
Благодаря меди происходит полноценный синтез коллагена и эластина, обеспечивающих эластичность сосудистой стенки и альвеол легких, поддерживающих упругость нашей кожи и положительно влияющих на состояние волос и ногтей. Но это далеко не все. Подробнее о меди «Доктору Питеру» рассказала Маргарита Провоторова, ведущий консультант по лабораторной медицине, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Кровь, радужка глаза и кожа
В процессах кроветворения без активного участия меди не обойтись. Она входит в состав транспортных белков, участвует в синтезе гема и способствует усвоению железа. А благодаря тому, что медь входит в состав тирозиназы, она участвует в процессах синтеза и обмена меланина, обеспечивая баланс циркадных ритмов, пигментацию кожи и радужки.
Значителен вклад меди и в обеспечение нормальной деятельности нашей нервной системы, ведь она входит в состав миелиновых оболочек нервов. Огромно влияние меди на иммунитет. Этот элемент участвует в формировании иммунного ответа, повышает устойчивость организма к возбудителям инфекционных заболеваний и обладает способностью связывать токсины. Есть данные, что медь способна усиливать действие некоторых антибактериальных препаратов и обладает противовоспалительными свойствами, снижая проявления ревматоидного артрита.
Нехватка похожа на многие болезни
Медь мы получаем с продуктами питания. В среднем взрослому человеку необходимо около 2-3 мг меди в сутки. При употреблении менее 1 мг в течение длительного времени может развиваться дефицит этого микроэлемента.
Надо сказать, что нехватка может наблюдаться на фоне голодания, злоупотребления алкоголем, длительного приема нестероидных противовоспалительных препаратов. Какие-либо характерные симптомы дефицита меди сложно назвать, слишком они многообразны.
Это и анемия, которая не поддается лечению или сложно лечится, и снижение уровня нейтрофилов (нейтропения), а также повышенная ломкость костей — остеопороз. Дегенеративные нарушения в работе суставов тоже могут быть проявлениями дефицита меди. Кстати, заболевания кишечника, когда нарушаются процессы всасывания меди, тоже могут одной из причин развития дефицита.
Ищите медь в пище
Основные источники меди в нашем рационе — это в первую очередь печень животных или трески. Но не только. Медью богаты орехи и, хотя арахис с точки зрения биологии не является орехом, но по содержанию этого микроэлемента он рекордсмен. В 100 граммах содержится 114% от суточной нормы. Не отстают кешью, пекан, бразильский и грецкий орехи.
Моллюски, особенно мидии и устрицы, — отличный источник меди, а также цинка и селена. Впрочем, не стоит забывать и о крупах: 100 грамм гречки покроют около 60% суточной потребности в нутриенте, а овсяные хлопья — 50%. Богата медью и салатная зелень: шпинат, укроп, петрушка, сельдерей. Они добавят к рациону около 15%. Так что получить медь из пищи несложно.
Если организм в норме, дефицита не будет
Ученые выяснили: если организм в норме, то все полученное, пройдя через желудок, будет активно всасываться энтероцитами — клетками тонкого кишечника. Далее молекулы меди, связавшись с транспортными белками, устремляются с током крови в печень. Гепатоциты активно поглощают молекулы микроэлемента для дальнейшего распределения по клеткам организма.
Но тогда почему, когда речь заходит о нарушении обмена меди, этому процессу всегда уделяется большое внимание? И болезням, которые в связи с этим возникают, тоже? Увы, но нарушение выведения нутриента приводит к тому, что его избыток накапливается в тканях печени и головном мозге.
Избыток очень опасен
Болезнь Вильсона — Коновалова — это генетическое заболевание, причиной которого выступают мутации в гене ATP 78, расположенном на 13-й хромосоме. Первые симптомы заболевания могут проявиться как в детском возрасте, так и у взрослых.
Как правило, манифестация заболевания происходит около пяти лет. В дальнейшем, в течении жизни, могут появиться симптомы избыточного накопления меди в организме. На сегодняшний день самая поздняя манифестация зарегистрирована в возрасте 45 лет.
Триггером для появления первых симптомов могут стать инфекционные заболевания, особенно вызванные гепатотоксичными вирусами, черепно-мозговые травмы, также может повлиять проживание в местности с повышенным содержанием меди в окружающей среде, например в воде.
Кольцо на радужке и желтуха
В результате накопления меди в головном мозге и тканях печени происходят негативные изменения в их деятельности. Самым ярким симптомом является «кольцо Кайзера — Флейшера»: медь откладывается на роговице в виде кольца, что можно увидеть невооруженным взглядом. Часто кольцо может быть не полностью замкнутое, а в виде полумесяца или отдельных отложений.
Заболевание сопровождается усталостью, возможно появление неяркой желтушной окраски кожи, отмечается склонность к кровотечениям. Многие пациенты с болезнью Вильсона — Коновалова страдают и от неврологических расстройств, что вполне объяснимо: медь для ядер мозга — токсичный элемент. Сначала проявления могут выглядеть как необъяснимо появившаяся неуклюжесть, которая усиливается со временем, напоминая проявления болезни Паркинсона: нарушения речи, тремор, притупление баланса. Головные боли, нарушения памяти, снижение скорости мышления и нарастающая апатия также спутники этого заболевания.
Важен идеальный баланс
Стоит помнить, что медь активно участвует практически во всех основных процессах деятельности организма и, если происходит нарушение обмена, оно захватывает все органы и системы. Если запасы нутриента не пополнять, то анемии, нарушения в работе почек, развитие кардиомиопатии, гипопигментации со временем прогрессируют.