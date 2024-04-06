«Не только треугольник смерти»: врач Романова назвала причины, почему нельзя давить прыщи

Прыщи бывают разными: красные с белой гнойной головкой, в виде черной точки или бугорка с внутренним содержимым. Но любой из них становится раздражающим фактором, особенно если прыщ появляется на лице или видимых участках тела. Первое, что хочется сделать большинству, — это немедленно выдавить его, но в итоге это может сделать вам только хуже.
Но почему нельзя самим давить прыщи, ведь косметологи при чистке выдавливают содержимое пор? Как правильно поступить, если появились прыщи? На эти вопросы отвечает Алена Романова, дерматовенеролог, ведущий трихолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Дерматовенеролог, трихолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Такие разные прыщи
Прыщи, угри, черные точки, бугорки образуются на коже в результате избыточной активности сальных желез, которые вырабатывают специальный секрет — себум, или кожное сало. Себум защищает кожу от внешнего воздействия и сохраняет необходимый уровень увлажнения. Однако, когда кожного сала становится слишком много, оно начинает накапливаться в волосяных фолликулах и со временем провоцирует воспаление.
«Прыщи — это собирательное название, которое на самом деле включает в себя целую группу кожных образований разного вида, — объясняет дерматолог. — Одни сопровождаются инфекционным процессом, другие — нет. Вне зависимости от типа и размера любые высыпания требуют адекватного лечения и не терпят самоуправства, особенно травматичных манипуляций вроде самостоятельного выдавливания ногтями».
Особенно опасны
Особую опасность представляют пустулы — инфицированные прыщи со скоплением гноя. Как показывает практика, именно их пытаются выдавливать чаще всего, отмечает врач.
«Проблема в том, что поверхностное образование — это только верхушка айсберга. Основная часть пустулы, или мешочка с гноем, расположена внутри кожи, — продолжает Алена Романова. — Когда прыщ вскрывают, давят на него пальцами, то наружу выходит не весь гной. Остаток или даже большая часть гнойного содержимого растекается под кожей, а вместе с ним по тканям распространяются разнообразные патогенные бактерии, например стафилококки или стрептококки. В результате из-за распространения инфекции начинают образовываться новые высыпания. И это в лучшем случае».
У выдавливания гнойничков есть и более серьезные последствия. Так, инфекция из верхних слоев кожи может проникнуть в подкожно-жировую клетчатку. Это чревато воспалением мягких тканей с развитием абсцесса или флегмоны.
«В этом случае гнойный процесс может потребовать уже хирургического лечения и оставит на память шрам на лице», — предупреждает эксперт.
«Треугольник смерти»: миф или правда
Многие рассказывают, что нельзя выдавливать прыщи в носогубной области — так называемом «треугольнике смерти». Здесь расположено большое количество мелких подкожных сосудов, что повышает риски попадания инфекции в кровь, а затем с кровотоком — в головной мозг, что грозит уже летальным исходом. Об этом пишут во многих статьях, но насколько это реально?
«Такая вероятность действительно есть, но на самом деле обернуться неприятностями может выдавливание абсолютно любого прыща — как на лице, так и на теле, в том числе невоспалительных высыпаний, или комедонов. Поэтому никакие образующиеся на лице и теле элементы не нужно трогать самому», — объясняет доктор.
Комедоны представляют собой смесь себума с ороговевшими кожными чешуйками. Они могут быть открытыми или закрытыми. Первые — это знакомые многим черные точки, которые приобретают характерный цвет при окислении кожного сала во время контакта с кислородом. Вторые представляют собой подкожные узелки белого цвета. Гноя в таких прыщах не содержится, но карт-бланш на их выдавливание это все равно не дает.
Манипуляции с комедонами тоже могут стать триггером воспалительного процесса, из-за чего маленькое, почти незаметное образование рискует трансформироваться в классический гнойный прыщ.
«К другим последствиям травматизации и самостоятельного выдавливания относят появление розацеа, пигментных или застойных пятен постакне, — продолжает Алена Романова. — Для здоровья они неопасны, но становятся довольно неприятной эстетической проблемой, решать которую придется совместно с косметологом и с помощью пилингов и других косметических процедур».
Важно помнить, что комедоны — это тоже форма акне, хоть и легкая. Вместо самостоятельных манипуляций лучше сразу доверить лечение врачу. Специалист подберет правильную схему ухода за кожей — лекарственные и косметические средства, процедуры и т.д.