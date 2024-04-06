«Не только треугольник смерти»: врач Романова назвала причины, почему нельзя давить прыщи

«Проблема в том, что поверхностное образование — это только верхушка айсберга. Основная часть пустулы, или мешочка с гноем, расположена внутри кожи, — продолжает Алена Романова. — Когда прыщ вскрывают, давят на него пальцами, то наружу выходит не весь гной. Остаток или даже большая часть гнойного содержимого растекается под кожей, а вместе с ним по тканям распространяются разнообразные патогенные бактерии, например стафилококки или стрептококки. В результате из-за распространения инфекции начинают образовываться новые высыпания. И это в лучшем случае».