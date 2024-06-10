Не превращайте еду в закуску: нарколог Петров назвал продукты, усиливающие тягу к алкоголю

Нередко приходится слышать от пациентов: «Как же я пойду в ресторан, закажу себе стейк и не выпью вина?» Или: «Сейчас все поедут на шашлыки, будут пить, а мне совсем нельзя?» У человека сформирована привычка, если хотите, условный рефлекс: шашлык — водка, мясо — вино. Это касается не только продуктов, но и жизненных обстоятельств, различных ситуаций. К примеру, в пятницу нужно выпить пива, а на отдыхе — алкогольный коктейль».