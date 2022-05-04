У всех участников исследования (средний возраст — 53 года) до начала эксперимента были диагностированы метаболический синдром, абдоминальное ожирение, высокое давление, высокие уровни сахара и «плохого» холестерина, которые считаются факторами риска сердечных заболеваний — в том числе, инфаркта и инсульта.

Участники исследования выполняли физические упражнения и питались продуктами растительного происхождения — упор был на фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи и бобовые, оливковое масло и умеренное количество рыбы и птицы.

Данные показали, что после одного года диеты и плана упражнений индекс массы тела участников снизился в среднем более чем на 9%.