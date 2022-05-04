Кардиопитание или диета для сердца — это рекомендованные врачами и диетологами продукты, которые «работают» на укрепление сердца и сосудов. Безоговорочными лидерами обычно называют ягоды, орехи, растительные масла, бобовые и так далее. Но оказывается, важно, чтобы в правильная диета для сердца включала в высоком количестве три важных питательных вещества.
Побочный эффект популярной диеты
Новые данные о том, что именно нужно есть, чтобы улучшить здоровье сердца, прозвучали на
Но обнаружился и дополнительный положительный эффект. У пациентов, сидящих на средиземноморской диете, улучшились и ключевые показатели здоровья сердца, включая оценку жесткости и эластичности сосудов (отражающую старение сердечно-сосудистой системы), показатели атеросклероза сонных артерий (это основной бассейн кровоснабжения головного мозга) и кровотока.
У всех участников исследования (средний возраст — 53 года) до начала эксперимента были диагностированы метаболический синдром, абдоминальное ожирение, высокое давление, высокие уровни сахара и «плохого» холестерина, которые считаются факторами риска сердечных заболеваний — в том числе, инфаркта и инсульта.
Участники исследования выполняли физические упражнения и питались продуктами растительного происхождения — упор был на фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи и бобовые, оливковое масло и умеренное количество рыбы и птицы.
Данные показали, что после одного года диеты и плана упражнений индекс массы тела участников снизился в среднем более чем на 9%.
- Мы также обнаружили, что изменения в питании связаны и с улучшением структуры и функционирования сосудов, —
Эффект для сердца
Исследователи заявили, что люди, которые придерживаются средиземноморской диеты с высоким содержанием белка, цинка и витамина B3 (никотиновая кислота), могут заметить улучшение здоровья сердца.
Ученые отметили, что у участников исследования за год на диете на 13% улучшилась средняя скорость пульсовой волны (скорость, с которой путешествует порция крови, вытолкнутая сердцем во время сокращения (систолы) желудочков). Это один из важнейших показателей будущих сердечно-сосудистых катастроф (например, инфаркта или инсульта), а также смертности от всех связанных со здоровьем причин.
- Такой эффект может быть связан с сокращением употребления калорий и насыщенных жиров, а также с увеличением употребления цинка, поскольку он важен для здоровья кровеносных сосудов, — подчеркнули ученые.
Улучшение эластичности и жесткости сосудов у участников эксперимента ученые связали с увеличением потребления никотиновой кислоты или витамина B3.
- Средиземноморская диета, богатая белком — нежирными молочными продуктами, рыбой, птицей и яйцами — может способствовать защите сердечно-сосудистой системы, — сказал автор исследования. — В этой диете также есть немало богатых цинком и витамином В3 продуктов — это семена подсолнечника, тыквенные семечки, моллюски, орехи и рыба.
Ранее врач Ирина Юзуп рассказала «Доктору Питеру», как может проявляться дефицит цинка в организме — например, тянет на соленое и сладкое, появляется изменение вкусовых ощущений и запахов, растет или снижается вес, выпадают волосы, временами мучает диарея. Эксперт также подтвердила важность цинка для здоровья сердца.
- Эндотелию, выстилающему кровеносные сосуды, необходим достаточный уровень цинка, так как он помогает сердцу поддерживать нормальное кровообращение. Цинк работает как естественное гипотензивное средство, — отмечает врач.