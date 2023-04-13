«Кисточки для макияжа чаще всего моют раз в две недели, а каждый пятый — и вовсе один раз в несколько месяцев, — объясняют авторы эксперимента. — Поэтому мы решили выяснить, как много вредных бактерий на них накапливается за 14 дней и принципиально ли место хранения».