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Названо полезное лакомство из советского прошлого, которое на самом деле вредит здоровью

Не все продукты, которые так активно пропагандируют, на самом деле приносят пользу здоровью. Если разобраться, то в их составе может быть сахар, а также другие добавки.

4 августа 2024Обсудить
Названо полезное лакомство из советского прошлого, которое на самом деле вредит здоровью
Источник:

freepik

До сих пор в аптеках и магазинах можно найти одно популярное лакомство — гематоген. Некоторые ему приписывают чуть ли не чудодейственные свойства, мол, этот батончик может защитить от развития анемии, поднимая уровень железа в крови. Другие же скептически относятся к данному лакомству или даже вообще не могут его есть — совсем не вкусно.

По словам гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой, гематоген — это обычное кондитерское изделие. И считать его полезным средством для профилактики анемии точно не стоит.

«Гематоген не эффективнее любого кондитерского батончика. Состав обычно такой: сахар, молоко сгущенное, патока крахмальная, альбумин черный пищевой, глицерин, вода, аскорбиновая кислота, сульфат железа, ванилин, пиридоксина гидрохлорид, сульфат меди, фолиевая кислота», — рассказала врач «РИА Новостям».

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По сути, вы едите обычный десерт. В гематогене много сахара, который, как давно известно, вредит здоровью. В нем нет того самого полезного железа, которое легко усваивается организмом.

Более того, это лакомство еще и калорийно, ведь сахар в составе стоит на первом месте. Поэтому если хочется чего-то сладкого, то купите любимую шоколадку. А чтобы восполнить дефицит железа, в рацион можно включить курагу, тыквенные семечки, шпинат, фундук — полный список нужный продуктов ЗДЕСЬ.

Марат Фаррахов
Медицина

Врач-терапевт

По ГОСТу детским гематогеном можно считать продут, в котором будет не меньше 4-5% черного пищевого альбумина, 30-33% сгущенки, 18-23 % крахмальной патоки, 01–0,015% вани­лина и около 40% сах­ара.

Однако производители уже давно экспериментируют с составом этого батончика, рассказывал Марат Фаррахов. В результате вредного становится все больше, а полезного — меньше.

Впрочем, даже с шоколадом и цукатами гематоген — не просто обычная шоколадка. А потому у него есть свои противопоказания. Вот при каких диагнозах есть его не стоит:

Итог такой: железа в гематогене действительно очень мало, поэтому такое лакомство точно нельзя считать спасением от анемии. Если очень хочется съесть его в качестве десерта к чаю, то ничего плохого в этом точно нет.

Автор текста:Софья Хромова
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