Названо полезное лакомство из советского прошлого, которое на самом деле вредит здоровью

До сих пор в аптеках и магазинах можно найти одно популярное лакомство — гематоген. Некоторые ему приписывают чуть ли не чудодейственные свойства, мол, этот батончик может защитить от развития анемии, поднимая уровень железа в крови. Другие же скептически относятся к данному лакомству или даже вообще не могут его есть — совсем не вкусно.
По словам гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой, гематоген — это обычное кондитерское изделие. И считать его полезным средством для профилактики анемии точно не стоит.
«Гематоген не эффективнее любого кондитерского батончика. Состав обычно такой: сахар, молоко сгущенное, патока крахмальная, альбумин черный пищевой, глицерин, вода, аскорбиновая кислота, сульфат железа, ванилин, пиридоксина гидрохлорид, сульфат меди, фолиевая кислота», —
По сути, вы едите обычный десерт. В гематогене много сахара, который, как давно известно, вредит здоровью. В нем нет того самого полезного железа, которое легко усваивается организмом.
Более того, это лакомство еще и калорийно, ведь сахар в составе стоит на первом месте. Поэтому если хочется чего-то сладкого, то купите любимую шоколадку. А чтобы восполнить дефицит железа, в рацион можно включить курагу, тыквенные семечки, шпинат, фундук — полный список нужный продуктов ЗДЕСЬ.
По ГОСТу детским гематогеном можно считать продут, в котором будет не меньше 4-5% черного пищевого альбумина, 30-33% сгущенки, 18-23 % крахмальной патоки, 01–0,015% ванилина и около 40% сахара.
Однако производители уже давно экспериментируют с составом этого батончика, рассказывал Марат Фаррахов. В результате вредного становится все больше, а полезного — меньше.
Впрочем, даже с шоколадом и цукатами гематоген — не просто обычная шоколадка. А потому у него есть свои противопоказания. Вот при каких диагнозах есть его не стоит:
Аллергия на белок;
Ожирение;
Сахарный диабет.
Итог такой: железа в гематогене действительно очень мало, поэтому такое лакомство точно нельзя считать спасением от анемии. Если очень хочется съесть его в качестве десерта к чаю, то ничего плохого в этом точно нет.