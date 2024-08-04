Названо полезное лакомство из советского прошлого, которое на самом деле вредит здоровью

До сих пор в аптеках и магазинах можно найти одно популярное лакомство — гематоген. Некоторые ему приписывают чуть ли не чудодейственные свойства, мол, этот батончик может защитить от развития анемии, поднимая уровень железа в крови. Другие же скептически относятся к данному лакомству или даже вообще не могут его есть — совсем не вкусно.