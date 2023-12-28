Мужчина узнал о том, что с рождения серьезно болен, только когда в 49 лет остановилось сердце

Однако на МРТ-снимках врачи увидели рельеф сердца такой сложности, с каким им еще не приходилось сталкиваться. Рубцовое образование, напоминающее

постинфарктное, охватывало и внешнюю, и внутреннюю части сердечной мышцы и имело

перепады толщины на разных участках до полутора сантиметров. При этом коронарные артерии мужчины были в норме, никаких предпосылок инфаркта, что и дало понять: патология действительно генетическая.