Мужчина уже 8 лет ходит исключительно босиком, и вот что с ним происходит

39-летний музыкант Бен Доннелли вот уже 8 лет ходит босиком. Мужчина решил отказаться от обуви, он гуляет по раскаленному асфальту, мокрой земле и даже снегу. Практиковать такой образ жизни он начал еще в университете,
По словам Бена, он уже привык к тому, что у него нет обуви. Он спокойно обходится без нее в жару и морозы, ему не требуются даже носки.
Он уже несколько раз протыкал ступни стеклом, обжигал кожу. Сначала это было очень неприятно, но сейчас его кожа стала настолько грубой, что он совсем не чувствует боли, словно ходит в хороших ботинках.
Он также не носит обувь в общественных местах. Бывают случаи, что кто-то наступает ему на ногу, это больно, но буквально через минуту любые неприятные ощущения проходят.
Бен заверяет: такая практика пошла ему только на пользу.
Во-первых, его ноги стали сильнее. Мышцы окрепли, он теперь может ходить гораздо дольше и совсем не уставать.
Во-вторых, его ступни стали шире. Вряд ли сейчас ему будет комфортно ходить даже в самых удобных кроссовках, однако Бен и не собирается возвращаться к прежнему образу жизни.
В-третьих, его ноги перестали потеть. Даже когда он гуляет летом по жаре, мужчина не страдает от неприятного ощущения липкости и влажности.
И наконец, еще одно преимущество: он забыл о боли в суставах. Раньше Бен страдал от боли в ногах, особенно после долгого рабочего дня или длительных прогулок. Сейчас же его суставы чувствуют себя отлично.
Больше всего Бену Доннелли нравится ходить босыми ногами по тротуару после теплого дождя. Худшим ощущением мужчина назвал хождение по бархату, однако это ему приходится делать крайне редко.
Кому нельзя ходить босиком
Хождение босиком в последние годы набирает популярность в разных странах мира, в том числе в России. С медицинской точки зрения главное преимущество такой ходьбы — профилактика плоскостопия.
«Когда мы ходим по земле босыми ногами, в наших стопах начинают работать те мышцы, которые практически не используются при хождении в обуви. Это укрепляет мышцы, связки и суставы голеностопа и дает эффект естественного массажа стопы», — рассказывал врач.
Однако ходьба босиком противопоказана при ряде заболеваний. Так, у людей с тяжелой формой сахарного диабета любое повреждение кожи может спровоцировать развитие гангрены. Пациентам с болезнями почек и ревматизмом не стоит увлекаться прогулками по холодной земле: перепады температур могут спровоцировать обострение заболеваний.
Подробнее о плюсах и минусах ходьбы босиком можно прочитать ЗДЕСЬ.