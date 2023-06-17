Московские врачи извлекли из прямой кишки мужчины 10-сантиметровый кабачок

Накануне в одну из больниц Москвы доставили режиссера мультфильмов. Медики обнаружили в его прямой кишке 10-сантиметровый кабачок.
Как стало известно журналистам, в ночь на 15 июня 2023 года 38-летний мужчина решил устроить романтический вечер для своей соседки. Все началось с двух бутылок вина, которые довольно быстро закончились. После этого мужчина решил поэкспериментировать.
Вскоре после «эксперимента» пострадавший понял, что самостоятельно овощ ему не извлечь. Режиссеру понадобилась срочная помощь врачей. Мужчину доставили в больницу, где хирурги извлекли кабачок из его тела под общим наркозом.
Состояние пострадавшего удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает. Врачам мужчина пообещал больше не проводить подобных экспериментов,
Достали из желудка ком волос
В декабре прошлого года детские хирурги из Сургутской больницы прооперировали девочку с синдромом Рапунцель. Это редкое отклонение, при котором человек постоянно хочет жевать свои волосы. В результате за некоторое время в желудке 12-летнего подростка образовался огромный ком волос — трихобезоар.
Но ком волос — это далеко не самая впечатляющая находка. Медикам приходилось извлекать из взрослых и детей массу необычных предметов:
«Доктор Питер» собрал фото самых необычных находок: впечатлительным смотреть не стоит.