Удивительные глаза, с огоньками почти мальчишеского задора. Уверенность в движениях, выправка, бодрый голос, феноменальная память на даты и события — с ходу Валентину Ивановичу не дашь больше семидесяти пяти, в реальности — на двадцать с лишним лет больше. И это несмотря на все пережитые с детства горести и испытания.
Ждали Победы к концу лета
Когда началась Великая Отечественная война, Вале Богданову было 12 лет — обычный мальчишка, наслаждавшийся беззаботной жизнью, летом, солнцем. Даже когда по радио объявили о наступившей катастрофе, никто не верил, что это надолго и так серьезно.
«Фронт был от нас далеко, — вспоминает Валентин Богданов в разговоре с „Доктором Питером“. — Мы жили в городе Урицке (тогда — районный центр Ленинградской области, сейчас — район Лигово в Санкт-Петербурге. — Прим. ред.). Двоюродные братья участвовали в войне с Финляндией, поэтому отчасти мы были подготовлены. В июне 1941-го все считали, что это не продлится долго, к концу года или даже лета наступит мир и своей земли не отдадим ни пяди. Да, мы знали, что обрушился ад на Белоруссию, бомбили Киев, но мы ничего этого не видели, для нас война началась не сразу. Было тихо, мы не слышали орудий. Для себя решили, что до Красного Села немцы точно не дойдут».
Однако, несмотря на кажущееся спокойствие, школьников все же привлекли к помощи старшим: ребятня разносила повестки. А фронт стремительно наступал. Урицк и Лигово разделяли железнодорожные пути.
«В один из дней буквально за ними я заметил несколько немцев, они были на расстоянии всего десятков метров», — вспоминает свое первое настоящее столкновение с войной Валентин Богданов. Он с матерью, спешно собрав припасы и заготовки с собственного огорода, переехали на Васильевский остров к родственникам. Старшая сестра Вали Галина к этому времени жила отдельно, она работала в Большом доме.
«Как сейчас помню: 8 сентября, налет на Бадаевские склады. Над ними висело огромное серое облако, из него, отстрелявшись, выныривали самолеты, немцы уходили на бреющем полете. Я даже разглядел лица летчиков, настолько низко они шли», — говорит Валентин Иванович.
Выживший на мосту Лейтенанта Шмидта
Продукты быстро заканчивались, жить становилось все труднее и труднее. В конце ноября в дом, где жили Богдановы, перестала поступать вода, закрылись бани, в середине декабря воды в городе вообще не стало. С риском для жизни на тот момент уже 13-летний Валя отправлялся к проруби — если не провалишься под лед, то попадешь под обстрел.
«Мне кажется, к обстрелам мы привыкли очень быстро, — признается ветеран. — Был один случай, который чуть не стоил жизни мне с матерью. Мой отец умер до войны, в 1935 году, мы получали пенсию по потере кормильца в районе площади Труда. В тот раз тоже отправились с мамой за пенсией. До моста Лейтенанта Шмидта (ныне Благовещенский. — Прим. ред.) доехали на трамвае. А дальше пошли пешком через Неву. Началась бомбежка, люди падали, везде кровь, а мы шли по мосту, и нас не задело даже осколком. Бог отвел».
Но был еще один враг, самый беспощадный и не выбиравший жертв, — это голод. К февралю от постоянного недоедания заболела мать Валентина Ивановича. Женщина все меньше ходила, быстро худела. 8 апреля ее не стало.
Мы вместе спали на небольшом диванчике, около пят утра я услышал, как она зовет: «Валя, Валя…» А после она умерла. Я с сестрой похоронил ее на Серафимовском кладбище. Лично сам вез ее туда.
Вместо детского дома — аэродром в Сосновке
В конце апреля в Ленинграде начнется очистка города, вновь заработает школа на углу 7-й линии и Среднего проспекта Васильевского острова, где временно учился Валентин Богданов. Занятия продлятся до конца мая, а после школьников отправят на сельхозработы под Всеволожск, на станцию Бернгардовка. Там у мальчика начнется дизентерия, прогнозы врачей будут неутешительными: шансов почти нет. Поможет родная сестра. Она найдет доктора, который согласится лечить Валентина.
«Он лечил моего отца», — объяснил ветеран.
Далее мальчик попадет в дом к своей тете на Удельной. Но та скончается в августе. Встанет вопрос о том, чтобы определить Валентина Богданова в детский дом.
«Один из моих двоюродных братьев работал на аэродроме в Сосновке, я постоянно к нему туда бегал, чем-то помогал, за это мне иногда наливали тарелку супа, подкармливали, — говорит ветеран. — Еще до смерти тети часто там ночевал. Я очень просил командование оставить меня у них».
Военные согласились и даже отправили на курсы радистов. Валентин Богданов выучил азбуку Морзе, работал на ключе, сдал норму радиста 3-го класса. Но числился на аэродроме он вольнонаемным. К присяге его приведут только в мае 1943 года — ему на тот момент будет всего 14 лет. Сейчас называют Валентина Ивановича сыном полка, однако в Сосновке он был «воспитанником», хотя фактически служил в армии, за невыполнение приказа его могли расстрелять.
8 августа 1944 года его наградят медалью «За оборону Ленинграда». День Победы он встретит в эстонском Пярну. А демобилизуют Богданова только в 1947 году, его разыщет сестра — Галина Ивановна. Валентин переедет к ней в латвийский город Лиепая, где сестра служила в системе «Смерш».
«Остальных воспитанников и сынов полка отпустят только в 1949 году», — вспоминает Валентин Иванович.
К этому времени Валентин Богданов уже вернется в Ленинград и устроится работать на Кировский завод. Произойдет это весной 1948 года. А 30 ноября он получит повестку из военкомата. Из-за путаницы в документах его отправят служить повторно. Разбираться в ошибке не станут.
«Не хочешь родину защищать — поедешь лес рубить на Соловки», — предупредил Валентина Ивановича военком.
Богданов попал в группу оккупационных войск в Германии рядовым. До 1951 года. А дальше водоворот жизни закрутил с огромной скоростью.
«Не доживу до 50 лет»
Валентин Иванович женится, а в 1953 году вновь пойдет в школу — в пятый класс: война и служба в армии никак не давали молодому человеку доучиться, получить аттестат.
«В 1956 году родится сын. Я очень торопил с этим делом супругу: в моей семье никто не доживал до 50 лет, я тоже боялся, что не успею вырастить и воспитать сына», — признается Валентин Богданов.
Возможно, это еще и стало причиной, что сын — единственный ребенок в семье.
Всю жизнь Валентин Иванович проработает в НПО «Авангард», пройдет путь от простого рабочего до заместителя директора завода, заместителя начальника научно-производственного комплекса. И даже несмотря на прошедшие годы он до сих пор помнит написанное ему на 50-летний юбилей стихотворение:
Часы полвека отстучали,
То медленно, то быстро шли.
И сердцу не было печали,
Когда бы все текло в тиши.
Танкист и слесарь сел за книжки
Когда на ум не все шло «…».
А в 95 лет Валентин Богданов исполнил свою мечту — побывал на Параде Победы в Москве.
«Меня пригласили на 80 лет прорыва блокады. Там был Владимир Путин, мы сидели рядом, я ему прочитал стихотворение, — вспоминает знаковую встречу ветеран. — Рассказал, что лично знал его отца, у меня есть такая же медаль „За оборону Ленинграда“, я тысячу раз был в Москве, но ни разу не был на параде. А Владимир Владимирович коротко ответил: „Будете“. И меня пригласили, я сидел в центральном полку».
Секреты долголетия от Валентина Богданова
Несмотря на бодрость духа и тела, диагнозов у Валентина Ивановича предостаточно. Есть проблемы с желудком, щитовидной железой, установлен кардиостимулятор, долгий учет по туберкулезу.
«Я никогда в жизни не курил, но легкие напоминали решето, — говорит ветеран. — Возможно, это последствие пассивного курения: в армии все курили, на заводе все курили. Причем делали это в помещении. По крови туберкулеза нет, а легкие сильно пострадали».
И вот первый секрет: каждый год Валентин Иванович проходит обследование. С 1997 года он на некоторое время ложится в госпиталь для ветеранов войн, где, кстати, «Доктор Питер» с ним и пообщался. Внимание врачей, назначенное лечение делают свое дело: удается держать под контролем все хронические заболевания.
Второй секрет — активность.
«До сих пор я остаюсь зампредседателя Совета ветеранов, стараюсь активно участвовать в делах Совета, — говорит Валентин Иванович. — Встречаюсь, общаюсь с чиновниками. Сейчас задача — заменить временный памятник летчикам в Сосновке на постоянный».
Третий секрет — зарядка.
«В последние годы в день у меня уходит от часа до двух: гимнастика ног, живота, шеи, головы, руки разминаю, — рассказывает ветеран. — У меня специально подобранные врачами упражнения».
Четвертый секрет — ходьба.
«Каждый день я прохожу не меньше 3-5 километров», — делится своей формулой долголетия Валентин Богданов.
Пятый секрет — рацион.
«Стараюсь не есть все подряд, выбираю то, что подходит. Конечно, в молодости мог с голодухи съесть целую селедку или даже две. Сейчас себе я такого не позволяю», — признается долгожитель.
Шестой секрет — запрет на курение.
«Не курю сам и очень не люблю курящих, особенно женщин, — говорит Валентин Богданов и улыбается: — Ни одной курящей женщины у меня не было. Не знаю, может быть, я много потерял.
Седьмой секрет — париться в бане.
«Каждую неделю я обязательно ходил в баню. Сейчас не так часто, потому что одному опасно из-за возраста», — говорит ветеран.
Кстати, его родная сестра смогла прожить более ста лет. Так что в семье, где не доживали до 50 лет, есть аж два долгожителя.
«Я похоронил свою родную сестру Галю три месяца назад, ей было 102 года, — рассказал Валентин Иванович.