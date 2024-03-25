«Фронт был от нас далеко, — вспоминает Валентин Богданов в разговоре с „Доктором Питером“. — Мы жили в городе Урицке (тогда — районный центр Ленинградской области, сейчас — район Лигово в Санкт-Петербурге. — Прим. ред.). Двоюродные братья участвовали в войне с Финляндией, поэтому отчасти мы были подготовлены. В июне 1941-го все считали, что это не продлится долго, к концу года или даже лета наступит мир и своей земли не отдадим ни пяди . Да, мы знали, что обрушился ад на Белоруссию, бомбили Киев, но мы ничего этого не видели, для нас война началась не сразу. Было тихо, мы не слышали орудий. Для себя решили, что до Красного Села немцы точно не дойдут».