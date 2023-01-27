Чтобы обогреть мам и детей, жгли все, кроме книг: как пережил блокаду старейший роддом страны

Жгли все, но не книги

Последствия бомбардировок Ленинграда «Снегиревка» ощутила почти сразу — уже в 1941-м. Тогда фугасные бомбы разрушили все ближайшие коммуникации — роддом остался без воды, тепла, электричества. Временно всех пациенток и службы перевели на цокольный этаж здания.

— Самые серьезные разрушения случились в конце 1941-го и в 1942 году. Были задеты два наших флигеля, но там располагались вспомогательные подразделения. К счастью, все лечебные остались целыми — ни одна наша роженица от бомбежек не пострадала, — говорит Марина Зайнулина.

А вот среди сотрудников жертв избежать не удалось — двое погибших и четверо раненых. При этом почти половина коллектива ушла на фронт добровольцами — 105 акушерок и 16 врачей. Оставшимся надо было не только принимать роды и проводить операции, но и выполнять работу по хозяйству — носили воду, убирали, чистили снег, работали истопниками. Большинство жили прямо здесь, чтобы элементарно выжить и сэкономить силы.

— Удивительно, в блокаду ведь жгли все, что горит, но ни одну книгу не тронули. А библиотека у нас дореволюционная — есть издания начала 19-го века. В том числе первые номера Журнала акушерства и женских болезней под редакторством основоположника оперативной гинекологии в России, академика Эдуарда-Антона Крассовского (этот журнал издается по сей день — Прим. ред.). Там подробно описана каждая операция кесарева сечения, которую он тогда проводил, — какие нитки использовал, какие инструменты, как зашивал сосуды и так далее. Современные акушеры могут много интересного узнать из этих книг, — продолжает главный врач.