Чтобы обогреть мам и детей, жгли все, кроме книг: как пережил блокаду старейший роддом страны

Приходили рожать со старшими детьми
В блокаду беременных и рожениц принимали только 6 роддомов из 15 — остальные перепрофилировали под госпитали. Для многих женщин эвакуация стала спасением. Если к моменту начала войны в городе стояли на учете около 68 тысяч беременных, в конце 41-го осталось около 38 тысяч. За годы блокады в роддоме на улице Маяковского родились чуть более 600 малышей, из них каждый третий погиб.
Количество родов в Роддоме №6 им. Снегирева
1941 год — 590;
1942 год — 133;
1943 год — 229;
1944 год — 248;
1945 год — 571.
Акушер-гинеколог, гематолог-гемостазиолог, доктор медицинских наук, профессор
Как рассказала главный врач Роддома №6 Марина Зайнулина, многие рожали дома — из-за дистрофии, которая была у 80 % беременных, у некоторых не было сил добраться до роддома, да и боялись погибнуть по дороге. А те, кто все-таки решался, часто приходили со старшими детьми, которых не с кем было оставить. И пока мамы рожали, за детьми приглядывали врачи.
Когда появилась возможность доставлять в город продукты по Дороге Жизни, беременных по пайку приравняли к рабочим — их перестали считать иждивенцами. К примеру, ежедневно таким женщинам полагалось 50 грамм мяса, немного сливочного масла, сухофрукты и даже шоколад. Поэтому для многих оказаться в те годы в роддоме было шансом выжить. Из материнского пайка доставалось и малышам — пищу разжевывали и делали «болтушки» на воде или молоке. От голодной смерти новорожденных также спасали кормилицы — пережившие смерть собственного ребенка женщины помогали соседкам и кормили грудью их малышей.
Родилась и осталась
В Роддоме №6 в ноябре 41-го появилась на свет Мария Дмитриевна Киселева.
После возвращения из эвакуации и окончания медвуза вернулась в свой роддом и проработала там всю жизнь — врачом женской консультации.
Много лет оставалась старейшим сотрудником и умерла в 2020 году в первую волну COVID-19.
«Кесарили» редко, чаще удаляли опухоли
По словам Марины Зайнулиной, большинство родов были преждевременными.
— Перед войной частота преждевременных родов в Ленинграде достигала 8-9 %, в наше время — 6 %, а во время блокады — 60 %. Больше половины таких детишек погибали. Материнская смертность тоже была очень высокой. На фоне дефицита белка в рационе у 15-20 % беременных развивалась преэклампсия — самое тяжелое осложнение беременности. А это прямая угроза для жизни матери — она приводит к полиорганной недостаточности, отеку головного мозга и в итоге к смерти, — объясняет Марина Зайнулина.
Между тем, операцию кесарева сечения, которую сегодня проводят почти каждой четвертой роженице, тогда делали очень редко — меньше, чем в 1 % случаев. И то, как рассказала Марина Зайнулина, для нее нужны были очень серьезные показания.
Но зато продолжали оперировать беременных с онкологическими заболеваниями — раком шейки или тела матки, яичников. До войны на базе роддома впервые в России был открыт прием таких пациенток — развернуто 30 коек, проведено около 200 операций. Во время блокады врачи выполнили 73.
Жгли все, но не книги
Последствия бомбардировок Ленинграда «Снегиревка» ощутила почти сразу — уже в 1941-м. Тогда фугасные бомбы разрушили все ближайшие коммуникации — роддом остался без воды, тепла, электричества. Временно всех пациенток и службы перевели на цокольный этаж здания.
— Самые серьезные разрушения случились в конце 1941-го и в 1942 году. Были задеты два наших флигеля, но там располагались вспомогательные подразделения. К счастью, все лечебные остались целыми — ни одна наша роженица от бомбежек не пострадала, — говорит Марина Зайнулина.
А вот среди сотрудников жертв избежать не удалось — двое погибших и четверо раненых. При этом почти половина коллектива ушла на фронт добровольцами — 105 акушерок и 16 врачей. Оставшимся надо было не только принимать роды и проводить операции, но и выполнять работу по хозяйству — носили воду, убирали, чистили снег, работали истопниками. Большинство жили прямо здесь, чтобы элементарно выжить и сэкономить силы.
— Удивительно, в блокаду ведь жгли все, что горит, но ни одну книгу не тронули. А библиотека у нас дореволюционная — есть издания начала 19-го века. В том числе первые номера Журнала акушерства и женских болезней под редакторством основоположника оперативной гинекологии в России, академика Эдуарда-Антона Крассовского (этот журнал издается по сей день — Прим. ред.). Там подробно описана каждая операция кесарева сечения, которую он тогда проводил, — какие нитки использовал, какие инструменты, как зашивал сосуды и так далее. Современные акушеры могут много интересного узнать из этих книг, — продолжает главный врач.
А еще продвигали науку и открывали новые койки
Несмотря на все тяготы, в роддоме регулярно увеличивали количество коек и продолжали заниматься наукой. Да так, что нынешние врачи только удивляются.
— Тогда научную работу возглавлял профессор Григорий Моисеевич Шполянский. Во время блокады здесь было подготовлено 10 диссертаций, из них 3 защищены. Это поражает воображение. Даже в наше время достигнуть такой производительности не очень получается, хотя наш роддом сейчас остается базой пяти кафедр, — говорит Марина Зайнулина.
К окончанию войны количество коек в роддоме выросло в общей сложности до 400. По словам Марины Зайнулиной, это похоже на фантастику. В те годы, кроме 100 акушерских коек, на улице Маяковского смогли развернуть
75 новых коек для женщин, пострадавших от бомбардировок,
40 новых коек для женщин с алиментарной дистрофией,
180 новых коек для женщин-военнослужащих с гинекологическими заболеваниями.