Личный опыт: смех «чайки» у 16-летней студентки оказался первым симптомом рака

У вас наверняка есть друг со странным, но заразительным смехом. А возможно, вы сами именно так и смеетесь. Обычно в этом нет ничего страшного, просто очаровательная особенность. Однако бывает и так, что странный смех, похожий на крик чайки, — первый симптом страшной болезни.
Так случилось в истории 18-летней студентки-медика Мэдди Эллеби. Два года назад, когда ей было 16 лет, во время отпуска она заметила, что ее смех стал звучать как-то по-новому: он казался более писклявым. Кроме того, девушка обратила внимание на боль в горле и изменившийся голос.
Сначала Мэдди списала все симптомы на грипп. Однако болезнь не проходила и после того, как студентка вернулась домой в Великобританию. Врачи прописали ей ингалятор и антибиотики, но и эти средства не помогли избавиться от кашля. Вскоре к тревожным признакам добавились онемение руки и странная шишка на ключице.
В попытке понять, что с ней происходит, Эллеби решила «погуглить» свои симптомы. Информация, которую она нашла в Сети, указывала, что признаки могут указывать на железистую лихорадку.
Однако потом девушка попала на страницу о лимфоме Ходжкина. Мэдди напугало, что все ее симптомы совпадают с описанными. Она поделилась своими опасениями со старшей сестрой, но та посмеялась над страхом.
«Старшая сестра сказала: «Заткнись, не разыгрывай драму, у тебя нет рака. Перестань меня пугать», — рассказывает Мэдди.
Однако опухоль росла, и Эллеби решила пойти на обследование. Оказалось, что у нее действительно лимфома Ходжкина.
Известие о диагнозе шокировало семью Мэдди. А вот сама девушка была уже морально готова и даже успела изучить информацию о париках и найти ролики людей, проходящих химиотерапию.
«Подготовка помогла, но это все равно было ошеломляющим опытом, и я боялась потерять волосы», — признается Эллеби.
Девушка решила рассказать о раке только близким родственникам и друзьям. Бросать учебу в колледже она не планировала. В 2021 году она начала курс химиотерапии. Мэдди приходилось пить по 30 таблеток в день.
«Я побрилась, надела парик и притворилась, что подстриглась. У меня был пик-лайн (катетер. — Прим. ред.), поэтому я все время надевала одежду с длинными рукавами», — рассказывает Мэдди.
После завершения химиотерапии врачи заявили: Эллеби здорова. В свой день рождения девушка закатила вечеринку и рассказала о своем диагнозе друзьям с помощью торта с надписью: «К черту рак!» Близкие люди поддержали Мэдди: было много слез, объятий и поцелуев.
Однако спустя два месяца болезнь вернулась: девушка снова нашла шишку на ключице. Ей снова пришлось пройти интенсивную химиотерапию и провести длительное время в больнице. Мэдди попробовала также экспериментальное лечение. Сначала оно сработало, однако потом опухоль снова начала расти. В мае 2022 года она была вынуждена прекратить исследование и пройти химиотерапию, иммунотерапию, а затем трансплантацию стволовых клеток.
И вот теперь, спустя два года после постановки диагноза, Эллеби полностью здорова. Ближайшие три года ей нужно будет проходить профилактические обследования. Теперь Мэдди отправилась продолжать учиться на врача в Ливерпульский университет.
«Я бы хотела, чтобы каждый, кто борется с раком, независимо от того, диагностирован он впервые или нет, был уверен, что в конце туннеля есть яркий свет», — заявила девушка в интервью