Личный опыт: смех «чайки» у 16-летней студентки оказался первым симптомом рака

У вас наверняка есть друг со странным, но заразительным смехом. А возможно, вы сами именно так и смеетесь. Обычно в этом нет ничего страшного, просто очаровательная особенность. Однако бывает и так, что странный смех, похожий на крик чайки, — первый симптом страшной болезни.