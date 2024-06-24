Лекарственная зависимость: кто в группе риска? Мнение нарколога

Синтетические психотропные вещества, а также растительные запрещенные средства способны провоцировать развитие зависимости на уровне психики и физического тела. Не так редко встречаются и ситуации, когда у человека, страдающего тем или иным серьезным заболеванием, на фоне приема сильных препаратов, обладающих определенным влиянием на психику или мозговые центры, возникает зависимость от лекарств.
Один из примеров — прием наркотических анальгетиков при очень выраженных болевых синдромах. Но это не единственные группы препаратов. Подробнее о проблеме нам рассказала Дарья Ермолаева, врач-нарколог, психиатр, ведущий специалист сети клиник «Семейная».
Нарколог, психиатр, ведущий специалист сети клиник «Семейная»
Баланс между пользой и вредом
В медицине существует правило «Не навреди». С учетом данной концепции при назначении лекарств учитываются такие понятия, как «польза» и «риск». При назначении психофармакологии необходимо учитывать, что ряд лекарственных препаратов при чрезмерном и (или) длительном применении могут вызывать зависимость от этих веществ.
К таким препаратам относятся:
все бензодиазепины (например, всем знакомый феназепам, клоназепам, лоразепам, диазепам и другие);
противоэпилептические (прегабалин, габапентин);
центральные миорелаксанты (баклосан, сирдалуд);
«так называемые корректоры» (циклодол);
опиоидные анальгетики (промедол, трамадол);
средства для наркоза (пропофол).
Зависимость могут вызвать такие вещества, как фенибут, а также не относящиеся к психиатрии неопиоидные анальгетики (нефопам), некоторые противовирусные средства (римантадин).
Когда без них не обойтись
Важно понимать, что если по клинической ситуации вполне возможно обойтись без препаратов с потенциальным риском развития зависимости, то, как правило, лучше начинать с других групп лекарств. Вторым важным правилом должно служить информирование пациента о возможном риске развития зависимости и установление четких сроков приема лекарств с последующей заменой на альтернативные варианты.
Важно правильно, в доступной для пациента форме, простыми словами донести информацию без внушения страха и ятрогенной фобии. К примеру, при назначении противотревожной терапии феназепам рекомендовано принимать только в терапевтической дозировке и, как правило, не более двух недель. Из вышеуказанного следует, что если соблюдать рекомендации врача и сроки приема, то лекарственная зависимость не разовьется.
Особенность личности
Следует отметить, что важно оценить также личность пациента, так называемый аддиктивный потенциал (есть ли вероятность зависимости), спрогнозировать комплаенс (приверженность) к лечению — будет ли человек пить таблетки весь курс. Определенный вес имеет и формат лечения: амбулаторный или стационарный.
Например, пациентам с анамнезом употребления психоактивных веществ, с другими видами зависимости, с созависимыми чертами личности не следует назначать препараты с потенциальным риском развития зависимости на амбулаторном этапе лечения.
Пациенты со склонностью к бесконтрольному приему лекарств, с отсутствием критики к информации по психическому состоянию или личностным установкам также заслуживают внимания в отношении факторов риска лекарственной зависимости.
Если нужно лечить хроническую боль
Помимо психиатрического лечения следует отметить также терапию хронического болевого синдрома, при котором риски пристрастия к веществам с целью обезболивания также высоки. Однако при установлении причин и механизма боли возможен подбор более безопасной комбинации лекарственных средств или назначение строго по показаниям лекарств на короткий курс приема и поиск альтернативных методов обезболивания.
Обезболивание — важный этап помощи. В настоящее время существуют клинические центры боли, где современный и грамотный подход может помочь пациентам. В определенных клинических ситуациях, чаще при обезболивании в онкологии, где польза превышает риск, также необходимы максимально безопасные комбинации лекарств с целью обезболивания, обязательно по рекомендации профильных специалистов.
Таким образом, действия, включающие в себя:
соблюдение рекомендаций специалиста,
короткие курсы приема лекарств с риском развития потенциальной аддикции,
отсутствие самолечения,
регулярные посещения лечащего врача для коррекции терапии,
владение информацией о побочных действиях,
профилактируют развитие лекарственной зависимости.