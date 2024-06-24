Лекарственная зависимость: кто в группе риска? Мнение нарколога

Важно правильно, в доступной для пациента форме, простыми словами донести информацию без внушения страха и ятрогенной фобии. К примеру, при назначении противотревожной терапии феназепам рекомендовано принимать только в терапевтической дозировке и, как правило, не более двух недель. Из вышеуказанного следует, что если соблюдать рекомендации врача и сроки приема, то лекарственная зависимость не разовьется.