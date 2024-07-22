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Кто рано встает, тому легче работать: простые трюки, как эффективнее трудиться в жару

Голова не варит, собраться с мыслями невозможно… Когда на улице жара под 30 градусов, работа превращается в пытку. Но вот что можно сделать в таких условиях, чтобы облегчить свои трудовые будни.

22 июля 2024Обсудить
Кто рано встает, тому легче работать: простые трюки, как эффективнее трудиться в жару
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Высокие температуры снижают производительность, повышая частоту сердечных сокращений и вызывая тепловой стресс, что приводит к снижению когнитивных функций, — так объясняют нашу летнюю лень британские исследователи.

Но как эту производительность повысить? Вот что советует эксперт Минздрава.

Любовь Дроздова

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России

«Летом работа часто воспринимается как вызов, ведь теплые и солнечные дни больше ассоциируются с отпуском. Тем не менее есть несколько стратегий, которые помогут сохранить продуктивность», — говорит главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова.

1. Составьте четкий график работы и отдыха

Планирование помогает организовать свой день и избежать лишнего стресса. Эксперт советует начинать работать ранним утром, когда еще прохладно и свежо. А после обеда устройте себе отдых.

2. Делите задачи на небольшие и выполнимые

«Когда задачи кажутся слишком большими, это может затормозить работу и снизить эффективность. Разделение на мелкие шаги поможет поддерживать мотивацию и чувство прогресса», — говорит Любовь Дроздова.

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3. Создайте комфортную обстановку

  • Используйте вентилятор или кондиционер. Оптимальная температура в офисе — 23-25 градусов.

  • Почаще проветривайте помещение. Выбирайте удобное место с хорошим освещением, однако избегайте прямых солнечных лучей.

  • Поставьте на стол графин с водой и выпивайте по стакану через каждые полчаса.

    «Обезвоживание — главный враг в жару. Пить лучше понемногу, но часто, даже если не чувствуете жажды», — советует Любовь Дроздова.

  • Старайтесь носить легкие и свободные вещи из натуральных тканей. Одежда из синтетики в жару может привести к перегреву и вызвать проблемы с кожей.

  • Откажитесь на обед от тяжелой и жирной пищи, которая увеличивает нагрузку на пищеварительную систему и сердце.

    «Отдавайте предпочтение супам, салатам, фруктам и овощам. Ешьте небольшие порции, чтобы не переедать», — говорит врач.

4. Прогуляйтесь в обеденный перерыв

«Установите разумные границы рабочего дня — не более 8-10 часов с обязательными перерывами, чтобы не случилось выгорания», — советует эксперт.

Короткие прогулки на свежем воздухе во время обеденного перерыва помогут снять усталость и освежить ум.

5. Стимулируйте работу мозга

Есть техники, которые помогают улучшить концентрацию во время рабочего дня. Чтобы мозг лучше работал, эксперт советует:

6. Прислушайтесь к себе

«Если стресс начинает вызывать физические или психологические проблемы, это явный знак дистресса. Значит, необходимо сделать паузу и пересмотреть график работы», — говорит Любовь Дроздова.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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