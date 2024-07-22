Кто рано встает, тому легче работать: простые трюки, как эффективнее трудиться в жару

Используйте вентилятор или кондиционер. Оптимальная температура в офисе — 23-25 градусов.

Почаще проветривайте помещение. Выбирайте удобное место с хорошим освещением, однако избегайте прямых солнечных лучей.

Поставьте на стол графин с водой и выпивайте по стакану через каждые полчаса.