Хирурги удалили из печени мужчины осколок стекла, который неизвестно как туда попал

Врачи Кировской областной клинической больницы спасли 53-летнего мужчину с осколком стекла в печени. Изначально пациент обратился к медикам с болью и дискомфортом в области подреберья. От этих неприятных симптомов он страдал уже 10 лет.
Врачи осмотрели мужчину, назначили ему все необходимые анализы и обследования. Выявить проблему помогло КТ — оказалось, что у пациента в правой доле печени находится 9-сантиметровый кусок стекла.
Мужчина так и не смог объяснить врачам, откуда в его организме инородное тело. Он даже не мог предположить, как стекло оказалось у него в печени. По словам пострадавшего, у него также не было никаких травм.
Хирурги признают: мужчине сильно повезло. Организм мог отреагировать на кусок стекла гнойным воспалением и абсцессом. Процесс мог потребовать срочного оперативного вмешательства.
Хирург, заведующий отделением КОКБ, врач высшей квалификационной категории
«Каково было наше удивление, когда мы увидели на эндоскопическом мониторе кусок стекла размером 88 мм с острыми краями. Во время операции выяснилось, что инородное тело покрыто соединительнотканной капсулой. Так организм реагирует на внедрение чужеродного тела в ткани: развивается асептическое воспаление и вокруг постороннего предмета образуется оболочка, отделяющая его от здоровых тканей», —
Врачи успешно извлекли кусок стекла из печени мужчины. Операция длилась около двух часов. Сейчас мужчина восстанавливается, хирурги заверяют: прогноз благоприятный, а на теле пациента не останется глубоких шрамов.
Почему люди могут годами жить с салфетками и лезвиями в теле
Некоторые люди действительно могут спокойно жить с инородным телом. Они не испытывают какого-то дискомфорта. Так, «Доктор Питер» писал про случай из Кабардино-Балкарии. Местные медики извлекли из легкого мужчины иголку, с которой он благополучно прожил 10 лет.
Интересный случай был на Филиппинах: местный житель подрался с хулиганами, один из нападавших ударил его ножом. Врачи зашили рану, однако мужчина чувствовал странное покалывание в груди. Только спустя 14 месяцев он узнал — там осталось лезвие.
Даже в сердце, одном из самых главных органов, могут оставаться инородные тела. Медицине известны случаи послевоенного времени, когда бывшие солдаты жили с пулями в сердце десятки лет. Человек перестает ощущать посторонний предмет, потому что в организме есть определенные защитные механизмы, которые работают по одному и тому же принципу. Подробнее — ЗДЕСЬ.