Хирурги удалили из печени мужчины осколок стекла, который неизвестно как туда попал

Даже в сердце, одном из самых главных органов, могут оставаться инородные тела. Медицине известны случаи послевоенного времени, когда бывшие солдаты жили с пулями в сердце десятки лет. Человек перестает ощущать посторонний предмет, потому что в организме есть определенные защитные механизмы, которые работают по одному и тому же принципу. Подробнее — ЗДЕСЬ.