Кардиолог Гаглошвили рассказал, как проверить жесткость своих сосудов в домашних условиях

По словам врача-кардиолога Тамаза Гаглошвили, жесткость артерий — важный показатель, по которому можно судить о сердечно-сосудистом риске человека. В том числе о вероятности бляшек в его сосудах, кальцификации и, как следствие, риске инфаркта, инсульта.
Кардиолог, терапевт, победитель конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов — 2020» НМИЦ кардиологии МинздраваЛичный сайт
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Гипертония, особенно плохо контролируемая лекарствами. К примеру, человек знает о своей гипертонии, принимает лекарства, но цифры АД по каким-то причинам все равно 140/90 и выше.
Ожирение.
Курение.
Гиподинамия.
Преддиабет.
Сахарный диабет.
Хронические ревматические заболевания.
Насколько у вас жесткие артерии
По словам кардиолога, самый точный способ определить повышенную жесткость артерий — это измерение скорости пульсовой волны. Но это можно выполнить только с помощью врача и специального устройства.
Но есть более простой и достаточно точный метод, который можно использовать самому в домашних условиях, — измерение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ). Для начала надо измерить систолическое давление (верхнее) на ноге и руке.
Врач показал, где надо проводить измерение АД.
Далее вычисляете лодыжечно-плечевой индекс, для этого надо разделить одно число на другое. По словам врача, вот о чем будет говорить полученный индекс:
менее 0,9: есть значимые бляшки в артериях ног. Это маркер высокого сердечно-сосудистого риска;
0,9-1,0: есть высокая вероятность наличия значимых бляшек в сосудах;
1,0-1,4: это норма, крупных бляшек нет;
более 1,4: у вас повышенная жесткость артерий, риск их кальцификации и высокий риск сердечно-сосудистых катастроф.
«Если ЛПИ не в диапазоне 1,0-1,4, стоит обратиться к кардиологу, пройти УЗИ артерий шеи, ног и сдать анализ крови на развернутый липидный профиль», — рекомендует Тамаз Гаглошвили.
Как уменьшить жесткость сосудов
По мнению врача-кардиолога Анны Кореневич, с помощью БАДов не получится уменьшить жесткость сосудов. И даже таблетки для снятия спазма в теле помогают снять неприятный симптом, но не воздействуют на причину. Специалист называла 4 способа, которые реально работают:
физическая нагрузка, причем любая, но обязательно регулярная;
полноценный сон;
правильное питание;
контроль над уровнем стресса.