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Кардиолог Гаглошвили рассказал, как проверить жесткость своих сосудов в домашних условиях

И как определить, насколько высок риск инфаркта или инсульта, он зависит в том числе от жесткости артерий, или артериальной ригидности.

10 июня 2023
Кардиолог Гаглошвили рассказал, как проверить жесткость своих сосудов в домашних условиях
Источник:
iStoсkphoto

По словам врача-кардиолога Тамаза Гаглошвили, жесткость артерий — важный показатель, по которому можно судить о сердечно-сосудистом риске человека. В том числе о вероятности бляшек в его сосудах, кальцификации и, как следствие, риске инфаркта, инсульта.

Тамаз Гаглошвили
Кардиология

Кардиолог, терапевт, победитель конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов — 2020» НМИЦ кардиологии Минздрава

Специалист в своем телеграм-канале назвал 7 основных факторов, повышающих жесткость артерий.

  1. Гипертония, особенно плохо контролируемая лекарствами. К примеру, человек знает о своей гипертонии, принимает лекарства, но цифры АД по каким-то причинам все равно 140/90 и выше.

  2. Ожирение.

  3. Курение.

  4. Гиподинамия.

  5. Преддиабет.

  6. Сахарный диабет.

  7. Хронические ревматические заболевания.

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Насколько у вас жесткие артерии

По словам кардиолога, самый точный способ определить повышенную жесткость артерий — это измерение скорости пульсовой волны. Но это можно выполнить только с помощью врача и специального устройства.

Но есть более простой и достаточно точный метод, который можно использовать самому в домашних условиях, — измерение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ). Для начала надо измерить систолическое давление (верхнее) на ноге и руке.

Врач показал, где надо проводить измерение АД.

Кардиолог Гаглошвили рассказал, как проверить жесткость своих сосудов в домашних условиях
Источник:
Телеграм

Далее вычисляете лодыжечно-плечевой индекс, для этого надо разделить одно число на другое. По словам врача, вот о чем будет говорить полученный индекс:

  • менее 0,9: есть значимые бляшки в артериях ног. Это маркер высокого сердечно-сосудистого риска;

  • 0,9-1,0: есть высокая вероятность наличия значимых бляшек в сосудах;

  • 1,0-1,4: это норма, крупных бляшек нет;

  • более 1,4: у вас повышенная жесткость артерий, риск их кальцификации и высокий риск сердечно-сосудистых катастроф.

«Если ЛПИ не в диапазоне 1,0-1,4, стоит обратиться к кардиологу, пройти УЗИ артерий шеи, ног и сдать анализ крови на развернутый липидный профиль», — рекомендует Тамаз Гаглошвили.

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Как уменьшить жесткость сосудов

По мнению врача-кардиолога Анны Кореневич, с помощью БАДов не получится уменьшить жесткость сосудов. И даже таблетки для снятия спазма в теле помогают снять неприятный симптом, но не воздействуют на причину. Специалист называла 4 способа, которые реально работают:

  • физическая нагрузка, причем любая, но обязательно регулярная;

  • полноценный сон;

  • правильное питание;

  • контроль над уровнем стресса.

Автор текста:Анастасия Романова
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