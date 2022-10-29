У нас есть возможность выспаться, съездить в отпуск и просто ничего не делать. Сердцу такой график с выходными и каникулами не светит. За одну минуту оно вынуждено перекачивать по 4–5 литров крови.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАНt.me/olga_bockeria
— За жизнь сердце совершает работу, равную работе эскалатора, поднимающего электричку на вершину Эвереста, — сравнивает нагрузку кардиолог Ольга Бокерия. — Но как это возможно — всю жизнь работать без отдыха?
Эксперт объяснила, что природа все рассчитала. Большую часть сердечного цикла сердце отдыхает.
— Предсердия сокращаются за 0,1 секунды, желудочки — 0,1 секунды, в итоге получается 0,2 секунды, если взять частоту сокращений 60 ударов в минуту, то на каждый сердечный цикл приходится 1 секунда, из них оно работает 0,2 секунды, а 0,8 отдыхает, — объяснила на примере кардиолог Бокерия. — Желудочки сердца наполняются кровью и отдыхают, готовясь к новому сокращению.
Когда оно произойдет, кровь понесет кислород к органам и тканям, а «отработанная», которая соберет по всему организму углекислый газ, попадет в легкие, чтобы вновь напитаться кислородом.
— Но существуют ситуации, когда сердце не может полностью расслабиться, — предупредила Ольга Бокерия. — Из-за этого орган страдает от перегрузки.
Чаще всего перегрузку провоцирует артериальная гипертензия — повышенное давление. У нарушения чередований нагрузки-отдыха есть медицинское название — диастолическая дисфункция. Но несмотря на то, что кардиологи о ней знают, риски дисфункции недостаточно оценивают. Логика понятна — насосная функция сердца сохраняется, иногда она повышена. Однако сердце страдает незаметно.
— Представьте себе работу в три смены без выходных и отпуска, — предлагает Ольга Бокерия. — Сколько вы бы выдержали? Человек без отдыха (сна) может прожить 5–7 суток. Сердце c диастолической дисфункцией может сохранять насосную функцию несколько лет.
Но если ничего не сделать, то из диастолической дисфункции разовьется систолическая дисфункция или сердечная недостаточность.
Это грозит:
одышкой;
отеками;
снижением переносимости нагрузок;
снижением фракции выброса левого желудочка.
— Практически 100 процентов людей с повышенным давлением страдают от диастолической дисфункции, — приводит неутешительные данные кардиолог Бокерия. — А в 80 процентах случаев у людей с диастолической дисфункцией разовьется сердечная недостаточность.
Поэтому так важно постоянно контролировать давление, обращаться вовремя к врачу. Иначе перегрузка приведет к тяжелым последствиям.