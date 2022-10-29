Когда оно произойдет, кровь понесет кислород к органам и тканям, а «отработанная», которая соберет по всему организму углекислый газ, попадет в легкие, чтобы вновь напитаться кислородом.

— Но существуют ситуации, когда сердце не может полностью расслабиться, — предупредила Ольга Бокерия. — Из-за этого орган страдает от перегрузки.

Чаще всего перегрузку провоцирует артериальная гипертензия — повышенное давление. У нарушения чередований нагрузки-отдыха есть медицинское название — диастолическая дисфункция. Но несмотря на то, что кардиологи о ней знают, риски дисфункции недостаточно оценивают. Логика понятна — насосная функция сердца сохраняется, иногда она повышена. Однако сердце страдает незаметно.