Какой пульс при густой крови, объяснил кардиолог Голощапов

Мы часто слышим про густую кровь, но, оказывается, многие из нас подразумевают под этим понятием совершенно разное.
Как рассказал «Доктору Питеру» Олег Голощапов, заведующий кардиологическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы, есть три частых варианта смысла, который пациенты вкладывают в понятие «густая кровь»:
когда происходит обезвоживание организма и теряется жидкая часть крови — плазма;
когда повышается количество эритроцитов. Такое часто бывает у людей, которые долго находятся в состоянии гипоксии (например, у курильщиков или тех, кто проходит службу на подводной лодке);
когда повышается свертываемость крови. Такое бывает, например, при повышении количества тромбоцитов в крови, заболеваниях системы свертываемости крови, коагулопатиях.
Кардиолог, заведующий кардиологическим отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии Гатчинской клинической межрайонной больницы, анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики
«Истинное сгущение крови наблюдается тогда, когда в организме снижается жидкая часть крови — плазма и/или увеличивается количество форменных элементов крови, главным образом эритроцитов. Густая кровь очень часто приводит к повышению ее свертываемости и, как результат, к образованию тромбов в кровеносных сосудах, инфарктам и инсультам», — поясняет Олег Голощапов.
По словам кардиолога, сгущение крови часто происходит при:
обезвоживании,
приеме мочегонных препаратов,
длительной гипоксии.
Образно о термине «густая кровь» рассказывал ранее также врач-флеболог Арсен Кочарян.
Какой пульс при густой крови
Пульс показывает частоту сердечных сокращений (ЧСС). Получается, чтобы густая кровь лучше текла по сосудам, сердцу придется предпринимать больше усилий. Каким же тогда должен быть пульс?
Как говорит Олег Голощапов, для человека с синдромом густой крови оптимальной считается частота пульса в пределах 60-80 ударов в минуту. Это обеспечивает достаточный перенос кислорода, но не приводит к повышенной работе сердца.
Пульс менее 50 ударов в минуту — недостаточный для поддержания нормальной работы головного мозга, что может приводить к обморокам и головокружениям. Пульс более 90 ударов в минуту приводит к большой нагрузке на сердце и в результате может спровоцировать его быстрый износ.
«Что касается артериального давления, то для любого человека, в том числе с синдромом густой крови, оптимальным АД считается от 110/70 до 120/80 мм рт. ст. Давление более 140/ 90 мм рт. ст. — это уже гипертония, которая губительно влияет на сосуды и наши органы», — добавляет кардиолог.
Что делать
По словам кардиолога, люди с густой кровью обязательно должны находиться под наблюдением лечащего врача, чтобы регулярно сдавать анализы крови, прежде всего контролировать гематокрит (показывает соотношение жидкой части к форменным элементам крови), и не допускать опасных состояний.
Также важно обратить внимание на свой образ жизни:
откажитесь от курения;
чаще бывайте на свежем воздухе;
не принимайте мочегонные препараты без назначения врача;
больше отдыхайте;
старайтесь избегать стрессов;
пейте достаточно воды в течение дня;
ограничьте в рационе продукты, приводящие к сгущению крови (в первую очередь это соль).
«В любом случае, если у вас есть подозрение на сгущение крови, надо обратиться к врачу и сдать клинический анализ крови. При выявлении сгущения крови врач назначит дополнительные обследования и адекватное лечение», — заключил специалист.