Какой пульс при густой крови, объяснил кардиолог Голощапов

Пульс менее 50 ударов в минуту — недостаточный для поддержания нормальной работы головного мозга, что может приводить к обморокам и головокружениям. Пульс более 90 ударов в минуту приводит к большой нагрузке на сердце и в результате может спровоцировать его быстрый износ.