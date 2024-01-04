Как вернуть фигуру после родов: пластический хирург назвал три самые проблемные области

Набор лишнего веса, избыток кожи в области живота, растяжки на бедрах и около пупка, провисание груди из-за резкого увеличения ее объема — это далеко не все проблемы, с которыми сталкиваются молодые мамы, недавно родившие ребенка. Далеко не каждая женщина в угоду счастливому материнству готова мириться с подобными изменениями.
Всем хочется выглядеть молодо, похудеть и привести в порядок фигуру, чтобы выглядеть привлекательно в глазах супруга и окружающих. Полезные советы о том, как вернуть тело после родов, «Доктору Питеру» дал Александр Адмакин — ведущий пластический хирург, кандидат медицинских наук, профессор МАПО, заведующий отделением пластической хирургии клиники «АБИА».
Пластический хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделением пластической хирургии клиники «АБИА»
Изменения закономерны
Во время беременности женское тело серьезно меняется. Это связано с тем, что необходимо выносить малыша и затем благополучно дать ему жизнь. Решающую роль играют гормональные влияния: они регулируют набор веса, изменения матки и всей репродуктивной системы, молочных желез и всего тела в целом.
Послеродовое восстановление длится не один день, и оценивать фигуру, ее изменения стоит хотя бы через 1-2 месяца. Если женщина недовольна результатом, перед началом различных мероприятий стоит пообщаться с врачом.
Внешний вид влияет на психику
Каждая женщина сама для себя решает, как восстановиться после родов. Одним из компонентов такого восстановления является возвращение исходных форм тела, которые были до беременности, а может, даже улучшение их. Достижение привлекательного внешнего вида — непростая задача.
А что, если во время беременности была значительная прибавка в весе или значительное увеличение объемов не только живота, но и груди, всего подкожного жирового слоя? А если еще и выполнено кесарево сечение? Возникает комплекс проблем с телом, который приводит не только к неудовлетворительному внешнему виду, но и к психическим нарушениям.
Эстетические вопросы
Комплексный подход к восстановлению после родов наиболее эффективен. Однако не будем рассматривать вопросы, связанные с работой гинеколога, эндокринолога и других специалистов. Их привлекают в ситуации, когда изменения тела приводят к определенным изменениям в организме женщины. Рассмотрим эстетические вопросы, которые могут решить пластические хирурги.
Основная тройка проблемных мест на теле после родов — это:
живот;
молочные железы;
избыточные локальные жировые отложения.
В связи с этим основные усилия пластических хирургов в этой связи направлены на проведение абдоминопластики, маммопластики и липосакции.
Это серьезные операции
Оперативные вмешательства для коррекции проблемных зон — это довольно объемные операции. К ним нужно тщательно готовиться. И что особенно важно — не спешить. Операцию на животе и липосакцию следует выполнять не ранее чем через год после родов, так как гормональный фон меняется особенно активно именно в этот период.
Конечно, могут быть отклонения в сторону сокращения этого срока. Операцию на молочных железах следует выполнять не ранее одного года после окончания кормления грудью, а точнее, по завершении периода лактации.
Живот, грудь, липосакция… С чего начать?
Все это можно сделать за одну операцию. Стандартный объем операции включает абдоминопластику с транспозицией пупка, пластикой апоневроза, липосакцией живота и боковых его фланков, маммопластику в различных вариантах. Но важно заранее обсудить все эти вопросы с хирургом.
Варианты маммопластики
Самый простой — это увеличение молочных желез имплантами. Но он показан, если нет провисания молочных желез и их объем после родов значительно уменьшился.
Другой вариант — это подтяжка молочных желез, а также подтяжка с увеличением различными способами, среди которых импланты, собственный жир (липофилинг) и ткани самой железы. Необходимость в таких операциях есть, когда произошло провисание тканей молочных желез, то есть их птоз. Подтяжки молочных желез бывают минимальные, такие как периареолярная, более радикальные — циркумвертикальная и якорная — как самый радикальный вариант. Все зависит от степени птоза, планируемого объема импланта, особенностей кожи и ткани самой железы.
Последний вариант — уменьшение молочных желез при их большом и даже гигантском размере.
Важно слушать врача
Все варианты согласовываются между пациентом и пластическим хирургом, принимается совместное решение. В любом случае нужно прислушаться к мнению хирурга, тогда результат вы получите наиболее оптимальный.
А дальше важен и процесс восстановления, на который уходят месяцы. Все зависит от отека и от формирования рубцов, как наружных, так и внутренних. Обычно рубцы формируются от полугода до года. Все это время необходимо выполнять назначения хирурга и косметолога. Это позволит достичь быстрого и без осложнений прохождения послеоперационного периода и получить тело своей мечты.