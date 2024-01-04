Как вернуть фигуру после родов: пластический хирург назвал три самые проблемные области

А что, если во время беременности была значительная прибавка в весе или значительное увеличение объемов не только живота, но и груди, всего подкожного жирового слоя? А если еще и выполнено кесарево сечение? Возникает комплекс проблем с телом, который приводит не только к неудовлетворительному внешнему виду, но и к психическим нарушениям.