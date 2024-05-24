«Как резюме без собеседования»: врач Кузьменко назвал 4 причины не сдавать анализы без диагноза

Многие из нас переживают за свое здоровье и стараются следить за ним, в том числе периодически проходить разные чекапы. Это, с одной стороны, важно и правильно: не хочется пропустить что-то серьезное, что может долго протекать без симптомов. С другой стороны, не стоит слишком увлекаться поисками и проверками, такое любопытство вряд ли приведет к чему-то хорошему.
По мнению врача-терапевта Филиппа Кузьменко, если у вас нет веских подозрений по поводу здоровья, а врач не ставит диагноз хотя бы под вопросом, проходить разные исследования просто так не стоит.
«Если человек пришел на платный прием, а ему не поставили диагноз, но назначили кучу анализов на десятки тысяч рублей — это разводняк. Просто врач работает за процент от чека, который вы оставите в клинике, и ему выгодно назначить как можно больше всего», —
Филипп Кузьменко назвал четыре причины, почему сдавать разные анализы без диагноза — это лишняя трата денег, времени и нервов.
Сперва диагноз, потом анализы. Сначала всегда идут жалобы и анамнез, из которых формируется диагноз. А для подтверждения, опровержения и контроля диагноза уже назначаются анализы. Только в таком порядке и никогда наоборот.
Сдают от меньшего к большему. Врач не должен сразу назначать десяток позиций. Сначала одну-две, и от полученных результатов уже отталкиваться. Если не соблюдать эту простую парадигму, значит, стать жертвой логики «на всякий случай», которая в медицине считается абсолютным бредом. Потому что, следуя этому принципу, нет не единой причины не сдать вообще все тысячу и одно исследование.
Приводят к случайным находкам. Сданные просто так анализы, за исключением чекапов, приводят к случайным находкам, не укладывающимся ни в картину здоровья, ни в картину болезни. Проще говоря, к нахождению артефактов, аномалий, которые ни к чему не ведут, лишь к еще большему количеству ненужных исследований.
Без контекста не имеют практической ценности. Чтобы анализы имели значение, доктор должен знать, зачем вы их сдавали, что искали, что нашли, как сейчас вы себя чувствуете и так далее. По словам терапевта, «анализы без контекста — это все равно что резюме без собеседования, куча фактов без привязки к реальности».
«Существуют три параметра, которые следует знать и по возможности держать в пределах общепринятых норм: артериальное давление, глюкоза крови, вес. После 40 лет — еще липидограмма. Обо всем остальном вам сообщит тело. А если нет, то и врачи бы это не нашли», — заключает врач.
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