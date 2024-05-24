«Как резюме без собеседования»: врач Кузьменко назвал 4 причины не сдавать анализы без диагноза

Сперва диагноз, потом анализы. Сначала всегда идут жалобы и анамнез, из которых формируется диагноз. А для подтверждения, опровержения и контроля диагноза уже назначаются анализы. Только в таком порядке и никогда наоборот.

Сдают от меньшего к большему. Врач не должен сразу назначать десяток позиций. Сначала одну-две, и от полученных результатов уже отталкиваться. Если не соблюдать эту простую парадигму, значит, стать жертвой логики «на всякий случай», которая в медицине считается абсолютным бредом. Потому что, следуя этому принципу, нет не единой причины не сдать вообще все тысячу и одно исследование.

Приводят к случайным находкам. Сданные просто так анализы, за исключением чекапов, приводят к случайным находкам, не укладывающимся ни в картину здоровья, ни в картину болезни. Проще говоря, к нахождению артефактов, аномалий, которые ни к чему не ведут, лишь к еще большему количеству ненужных исследований.