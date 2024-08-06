Как изменится ваше давление, если ежедневно съедать 2 стакана фруктов или овощей

«Не было зарегистрировано ни одного вреда, связанного с вмешательствами, ни в одной группе. При этом исследование показало, что снижение кислотности в рационе с помощью фруктов и овощей или соды дало схожую защиту почек. Однако только диета с фруктами и овощами снизила артериальное давление и улучшила показатели риска сердечно-сосудистых заболеваний », — пишут авторы работы.