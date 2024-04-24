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Исследование AIM: люди, которых лечат женщины-врачи, живут дольше

Как оказалось, у врачей женского пола меньше пациентов с послеоперационными осложнениями и ниже статистика летальности. Эксперты признают: этому есть объяснение.

24 апреля 20242
Исследование AIM: люди, которых лечат женщины-врачи, живут дольше
Источник:

freepik

Группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе совместно с коллегами из Японии провела масштабный эксперимент: в нем приняли участие 458 108 женщин и 318 819 мужчин. Все добровольцы получали различные медицинские услуги с 2016 по 2019 год. Врачи, которые лечили людей, были как мужчинами, так и женщинами.

Главная цель исследователей — выяснить, у каких специалистов были лучше профессиональные показатели. Эксперты тщательно изучали медицинские карты добровольцев, а также отслеживали состояние их здоровья после выписки из больницы.

Оказалось, что женщины-врачи справлялись со своими задачами лучше мужчин. Согласно подсчетам ученых, у них была ниже статистика летальности среди пациенток женского пола: 8,15% против 8,38%. Такая же закономерность наблюдалась и среди пациентов мужского пола: 10,15% против 10,23%.

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Еще один важный показатель, на который обратили внимание ученые, — это повторная госпитализация. И здесь снова мужчин-врачей опередили женщины. Согласно выводам экспертов, после лечения у женщин пациенты обоих полов реже попадали в больницу с осложнениями или другими проблемами.

«Наши результаты показывают, что женщины-врачи и мужчины-врачи практикуют по-разному, и эти различия оказывают существенное влияние на состояние здоровья пациентов», — сказал доктор Юсуке Цугава, старший автор исследования.

Работа ученых опубликована в журнале Annals of Internal Medicine.

Доктор Кристофер Уоллис, доцент кафедры урологии Университета Торонто признает: выводы ученых его не очень-то и удивили. По словам эксперта, он уже встречал аналогичные работы, при этом результаты тоже были в пользу женщин-врачей.

По словам Уоллиса, у женщин-врачей могут быть лучше показатели по нескольким причинам:

  • они тщательнее изучают клинические рекомендации и строже их соблюдают;

  • у женщин более развиты навыки коммуникации и эмпатии, что тоже сказывается на лечении;

  • женщины работают усерднее, стараясь добиться более высоких стандартов, особенно в хирургии;

  • больше времени тратят на заполнение документации, поэтому могут выявить больше важных деталей о состоянии здоровья пациента.

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Согласно результатам, большинство людей уверены: качество лечения от пола доктора не зависит (так ответили 74% опрошенных).

Еще 19% склоняются в пользу мужчин: участники считают, что именно они лучшие врачи, особенно когда речь идет о хирургии.

Только 7% поддержали ученых. Они считают, что женщины лечат лучше и внимательнее.

А как думаете вы?

А вы считаете, что женщины лечат лучше мужчин?

  • 26.7%
    Да, поддерживаю авторов научной работы!
  • 6.7%
    Да, убедился/-лась на собственном опыте.
  • 13.3%
    Нет, мужчины определенно лучшие врачи!
  • 53.3%
    Считаю, что качество лечения от пола доктора точно не зависит.
Автор текста:Софья Хромова
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