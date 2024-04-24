Исследование AIM: люди, которых лечат женщины-врачи, живут дольше

Группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе совместно с коллегами из Японии провела масштабный эксперимент: в нем приняли участие 458 108 женщин и 318 819 мужчин. Все добровольцы получали различные медицинские услуги с 2016 по 2019 год. Врачи, которые лечили людей, были как мужчинами, так и женщинами.