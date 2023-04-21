Испытано на себе: что будет, если за один раз съесть 100 граммов сала

Передоз калорий. «Сало очень калорийно, поэтому употребление 100 граммов продукта за один раз может привести к дневному профициту калорий», — рассказала «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.

Проблемы с пищеварением. «Организм с трудом переварит такой большой объем жира, и это может привести к вздутию живота, болям в животе и диарее», — объясняет Ирина Юзуп.

Вялость и усталость. «Это может произойти из-за замедления метаболизма, связанного с употреблением большого количества жира, — говорит врач. — Это связано с тем, что организму приходится работать усерднее, что приводит к снижению уровня энергии».

Дисбаланс омега-6 в организме. «Сало богато жирными кислотами омега-6, которые необходимы для хорошего здоровья. Но при избыточном потреблении они могут привести к дисбалансу в организме», — рассказывает Ирина Юзуп.

Воспаление. «Дисбаланс жирных кислот может привести к воспалению, что может увеличить риск хронических заболеваний, таких как рак, болезни сердца и артрит. Кроме того, потребление большого количества сала также может увеличить риск некоторых видов рака, таких как рак толстой кишки», — поясняет эксперт.