Гастроэнтеролог Констаденков рассказал, почему урчит в животе. И это не голод

Подобные звуки, похожие на урчание кота или «песни китов», периодически слышит почти каждый из нас, особенно если давно не ел. Желудок недвусмысленно напоминает: пора бы отправить в него что-то съедобное, чтобы успокоить разволновавшееся пищеварение. Но иногда эти звуки возникают и у тех, кто недавно поел, причем достаточно плотно и сытно. Откуда же появляется подобная «музыка», не опасна ли она? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Андрей Констанденков, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.