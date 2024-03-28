Гастроэнтеролог Констаденков рассказал, почему урчит в животе. И это не голод

Подобные звуки, похожие на урчание кота или «песни китов», периодически слышит почти каждый из нас, особенно если давно не ел. Желудок недвусмысленно напоминает: пора бы отправить в него что-то съедобное, чтобы успокоить разволновавшееся пищеварение. Но иногда эти звуки возникают и у тех, кто недавно поел, причем достаточно плотно и сытно. Откуда же появляется подобная «музыка», не опасна ли она? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Андрей Констанденков, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
В самый неподходящий момент
Урчание в животе нередко настигает нас в самый неудобный момент. Звуки возникают, когда в желудочно-кишечном тракте нарушается продвижение пищи, а также тех жидкостей и газов, которые выделяются в процессе ее переваривания. «Разговаривать» желудок может как при ускоренном движении пищевого комка, так и при замедленном.
Голод — самая частая причина
Из-за длительного перерыва в приемах пищи мускулатура желудка начинает активнее сокращаться, пытаясь переработать остатки еды. Это и вызывает характерные звуки. Причем чем голоднее человек, тем звуки из желудка будут громче. Однако иногда в желудке урчит и тогда, когда мы чувствуем себя вполне сытыми. Что может стать причиной в этом случае?
Еда на ходу
Причиной частого урчания может стать привычка есть на ходу. При слишком быстром потреблении пищи в желудочно-кишечный тракт попадает лишний воздух, избыток которого и провоцирует урчащие звуки. Одновременно человек может ощущать дискомфорт и чувство вздутия в животе.
Употребление определенных продуктов
Многие знают, что урчание часто возникает после употребления бобовых: фасоли, гороха и т.д. Однако это далеко не единственная группа продуктов с подобным эффектом. Так, бурлить в животе может из-за овощей с высоким содержанием клетчатки — капусты, кабачков, лука, баклажанов. Аналогичным действием обладают многие фрукты, в состав которых помимо клетчатки входит большое количество фруктозы — природного сахара. Например, это яблоки, груши, бананы, арбузы и виноград.
Газировка и жвачка
Есть и те продукты, которые сами по себе увеличивают количество газов в желудке. Прежде всего, это газированные напитки: вода с газом, пиво, лимонады. Спровоцировать урчание может и обычная жвачка: в процессе ее пережевывания человек может заглатывать лишний воздух. Кроме того, жвачка как бы вводит желудок в заблуждение. Она создает иллюзию скорого поступления пищи, из-за чего мышцы органа непроизвольно начинают сокращаться в ожидании работы.
Аллергии и пищеварительная непереносимость
С урчанием часто сталкиваются пациенты с непереносимостью тех или иных продуктов. Например, лактазной недостаточности, при которой у человека снижен уровень лактазы — фермента, расщепляющего молочный сахар лактозу. Или же урчание может свидетельствовать о целиакии — непереносимости глютена или белкового компонента злаковых культур. Употребление в пищу запрещенных продуктов вызывает дисбаланс в работе кишечника и избыточное газообразование. На фоне этих процессов и развивается урчание. Оно может сопровождаться проблемами со стулом и вздутием живота.
Болезни желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы
Урчание может выступать одним из симптомов хронических заболеваний пищеварительной системы, печени, поджелудочной железы: хронического гастрита, гастродуоденита, холецистита, панкреатита. Симптом характерен и для инфекций ЖКТ: вирусных, бактериальных или паразитарных. Эти патологии препятствуют нормальному перевариванию пищи и ее продвижению по желудочно-кишечному тракту.
Синдром раздраженного кишечника и стресс в целом
Синдром раздраженного кишечника, или СРК, — это функциональное заболевание, при котором у пациента развивается целый спектр неприятных симптомов. Помимо урчания и бурления в желудке это может быть вздутие живота, запор или диарея, боли в животе. Часто спусковым крючком патологии становятся психоэмоциональные проблемы: переутомление, депрессивные состояния, сильные переживания и волнения.
Отметим, что стресс оказывает значительное влияние на состояние нашей пищеварительной системы в целом. Сильные эмоции могут нарушать работу желудочно-кишечного тракта даже у здорового человека. Неслучайно, перед важным выступлением или экзаменом у одних начинает громко урчать живот, а другие сталкиваются с расстройством стула.
Дисбактериоз
Нарушение баланса естественной микрофлоры и увеличение доли вредоносных бактерий мешают кишечнику нормально выполнять свои функции. Помимо урчания для состояния характерны тошнота, отрыжка, проблемы со стулом, вздутие живота.