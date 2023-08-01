Этот безобидный симптом может быть признаком инсульта у молодых

Расслоение шейной артерии — это рассечение одного из слоев, составляющих сонную и позвоночную артерии в области шеи. Данное состояние встречается редко, но является одной из наиболее частых причин инсульта у пациентов моложе 50 лет.

Сгусток крови может полностью блокировать кровоток через артерию или оторваться и застрять в артерии в головном мозге.