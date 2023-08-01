Этот безобидный симптом может быть признаком инсульта у молодых

Эсмей Ходжеттс работала медицинской сестрой в одной из стоматологических клиник. Девушка в свои 20 лет отлично себя чувствовала, не злоупотребляла алкоголем, регулярно занималась спортом. Никто и подумать не мог, что у нее произойдет инсульт.
Все случилось прошлой зимой в канун Нового года. В один из вечеров Эсмей вдруг почувствовала сильную головную боль. На какое-то время она даже потеряла сознание из-за сильного головокружения. Девушка решила, что просто переутомилась, поэтому легла спать. На следующее утро голова и правда перестала болеть, но появился один неприятный симптом: сильная боль в шее, которая отдавала в плечи.
Однако даже это не стало причиной, чтобы вызвать врача или поехать в больницу. Девушка не придала боли должного значения, ссылаясь на усталость, стресс и массу других причин.
Только когда девушка поняла, что неприятные ощущения не проходят уже два дня и самочувствие никак не улучшается, она решила обратиться за медицинской помощью. Врачи были крайне удивлены, когда получили результаты обследований: у девушки диагностировали расслоение шейной артерии.
Расслоение шейной артерии — это рассечение одного из слоев, составляющих сонную и позвоночную артерии в области шеи. Данное состояние встречается редко, но является одной из наиболее частых причин инсульта у пациентов моложе 50 лет.
Сгусток крови может полностью блокировать кровоток через артерию или оторваться и застрять в артерии в головном мозге.
Эсмей тоже была в недоумении, она и подумать не могла, что у нее случился инсульт. Координация и речь девушки никак не пострадали. Она могла заниматься привычными делами, при этом все равно испытывая сильные неприятные ощущения.
Девушка совсем недавно перестала принимать специальные препараты для разжижения крови.
«Моя жизнь сильно поменялась. Я больше не могу ходить на вечеринки с друзьями, где будет алкоголь. От алкоголя мне вообще теперь нужно отказаться. Также стоит следить за своим рационом, отдавая предпочтение здоровой пище. Я буду выполнять все рекомендации врачей, потому что очень боюсь, что это может случиться во второй раз», —
Классические симптомы инсульта легко запомнить, ориентируясь на тест FAST.
Face - лицо. Появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ.
Arm - рука. Слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу.
Speech — речь. Нарушение, «каша» во рту». Человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят.
Touch — прикосновения. Нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.