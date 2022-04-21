«Доктор Питер» наградил лучших врачей государственных клиник города

Награждение победителей прошло во дворце «Олимпия». В торжественной обстановке наконец были названы лучшие врачи города, которые работают в государственных медицинских учреждениях. В награждении приняли участие вице-губернатор Олег Эргашев и первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

С начала марта мы опрашивали ведущих представителей медицинского сообщества города, чтобы узнать — кого же они считают лучшими в профессии.

В результате победителями в номинации «Лучший врач Петербурга» стали: