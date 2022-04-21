«Доктор Питер» наградил лучших врачей государственных клиник города

Награждение победителей прошло во дворце «Олимпия». В торжественной обстановке наконец были названы лучшие врачи города, которые работают в государственных медицинских учреждениях. В награждении приняли участие вице-губернатор Олег Эргашев и первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.
С начала марта мы опрашивали ведущих представителей медицинского сообщества города, чтобы узнать — кого же они считают лучшими в профессии.
В результате победителями в номинации «Лучший врач Петербурга» стали:
Пирумов Петр Ашотович — пульмонолог, «Введенская городская клиническая больница»;
Сизова Наталья Владимировна — инфекционист, «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
Бржеский Владимир Всеволодович — офтальмолог, «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»;
Алексеенко Светлана Иосифовна — оториноларинголог-сурдолог, «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. Раухфуса»;
Никитина Елена Викторовна — анестезиолог-реаниматолог, «Городская многопрофильная больница № 2»;
Лиманкин Олег Васильевич — главный врач, психиатр, «Городская психиатрическая больница №1 им. П. П. Кащенко»;
Федуняк Иван Павлович — инфекционист, «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина»;
Гриненко Галина Викторовна — главный врач, акушер-гинеколог, «Городской перинатальный центр № 1»;
Мовсесян Рубен Рудольфович — кардиохирург, «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий»;
Байрашева Валентина Кузьминична — эндокринолог, «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова», главный врач медкомпании ООО «Медицинский лабораторный сервис»;
Цокова Светлана Вадимовна — терапевт «Хоспис № 1».
В номинации «Спасибо, доктор!» победителя определяли читатели «Доктора Питера». Именно они называли лучшего, по их мнению, участкового врача — терапевта или педиатра. Победителей в номинации, соответственно, получилось два:
Павлова Ирина Ивановна — педиатр, «Городская поликлиника № 78» Детское поликлиническое отделение 32;
Цаголова Карина Хетаговна — терапевт, «Всеволожская клиническая межрайонная больница».
В специальной номинации «За верность профессии» награды получили врачи, всю жизнь посвятившие медицине.
Левшанков Анатолий — анестезиолог-реаниматолог Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова;
Пологова Елена Павловна — инфекционист «Городской поликлиники № 37».
Еще одна специальная номинация — за инновации — была вручена врачам, которых коллеги отметили за разработку и внедрение новых методов лечения. Победителем стал
Мальцев Дмитрий Сергеевич — офтальмолог-хирург — Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.
Номинация «Команда спасения» — уже традиционная, она появилась в премии еще в 2018 году. Это награда за уникальные операции, знания, воплощенные на практике и сплоченную работу команд, спасших жизни своим пациентам. В этом году победителями стали:
Команда спасения Городской больницы № 38 им. Н. А. Семашко;
Команда спасения Клинической инфекционной больницы имени С.П.Боткина;
Команда спасения Мариинской больницы.
О том, кого и как спасали врачи команд спасения, читайте в ближайшем будущем на «Докторе Питере».
Среди номинантов премии были названы специалисты практически из всех государственных медицинских учреждений города — все они получат Сертификат финалиста. На церемонии же наградили те больницы и медицинские вузы, где оказалось больше всего номинантов, которых эксперты назвали лучшими в своем деле.
ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА — СПГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий» (Детская городская больница № 1);
ЛУЧШАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БОЛЬНИЦА — Городской центр охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювента»;
ЛУЧШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ВУЗ — Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Ивана Петровича Павлова
И наконец, «ЛУЧШЕЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕЙ 2022 года» врачи признали Мариинскую больницу.
Подробный репортаж с мероприятия вы сможете прочитать на портале «Доктор Питер».
Партнеры премии «Доктор Питер — Государственная медицина»: