Девушку, позвоночник которой буквально перемололо в ДТП, смогли спасти в НМИЦ им. Турнера

Чуть больше недели назад в Смоленске произошло серьезное ДТП — такси столкнулось с грузовым автомобилем. В результате аварии сильно пострадала 16-летняя девушка. Местные врачи поняли сразу: чтобы она смогла вернуться к прежней жизни, медлить нельзя. Юную пациентку экстренно госпитализировали в Петербург, здесь ее взялись прооперировать хирурги НМИЦ им. Турнера.
Девушка поступила к петербургским врачам в крайне тяжелом состоянии. Сильнее всего пострадал позвоночник: несколько позвонков были сломаны, также врачи диагностировали переломы задних костных структур этих же позвонков и разрыв заднего связочного аппарата органа. Пациентка мучилась от сильных болей, из-за полученных травм могла только лежать. Хирурги срочно провели операцию.
Хирурги выполнили коррекцию посттравматической деформации позвоночника и его стабилизацию. Если говорить проще, то врачи вернули все позвонки на место, умело скрепив их между собой, — в этом им помогла специальная металлоконструкция.
Старания хирургов точно были не напрасны: операция прошла успешно, кроме того, через 3 дня девочка уже смогла встать на ноги! Причем сделала она это самостоятельно.
Чтобы вернуться к прежней жизни и забыть про аварию, девушке нужно пройти реабилитацию:
миостимуляцию мышц,
кинезиотерапию (лечебную гимнастику),
физиотерапию,
массаж,
лечебную и дыхательную физкультуру по индивидуальной программе.
Врач — травматолог-ортопед, нейрохирург, директор Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера, доктор медицинских наук, профессор, чл.-корр. РАН
— Коллеги из Смоленска изначально обратились к нам за консультацией. Мы мгновенно отреагировали на просьбу специалистов из региона, рекомендовали перевести ребенка в НМИЦ им. Турнера. У наших специалистов огромный опыт — дети с подобными травмами поступают к нам со всей России. Врачам удалось восстановить правильную анатомию и профиль позвоночного столба, полностью купировать болевой синдром в ближайшем послеоперационном периоде. Пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке, — говорит Сергей Виссарионов.
История девочки, которая 5 лет не могла дышать
А вот еще одна история спасения со счастливым концом. Врачи клиники Педиатрического университета буквально научили дышать маленькую пациентку из Сахалинской области. Она с рождения жила с трубкой в горле. Девочка родилась недоношенной, на 25-й неделе беременности, и весила всего 700 граммов. Малышку удалось выходить, правда, у нее было тяжелое осложнение. И чтобы ребенок задышал сам, врачи сделали девочке трахею из ребра — подробнее об операции можно прочитать ЗДЕСЬ.