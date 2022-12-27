Девушку, позвоночник которой буквально перемололо в ДТП, смогли спасти в НМИЦ им. Турнера

Чуть больше недели назад в Смоленске произошло серьезное ДТП — такси столкнулось с грузовым автомобилем. В результате аварии сильно пострадала 16-летняя девушка. Местные врачи поняли сразу: чтобы она смогла вернуться к прежней жизни, медлить нельзя. Юную пациентку экстренно госпитализировали в Петербург, здесь ее взялись прооперировать хирурги НМИЦ им. Турнера.

Девушка поступила к петербургским врачам в крайне тяжелом состоянии. Сильнее всего пострадал позвоночник: несколько позвонков были сломаны, также врачи диагностировали переломы задних костных структур этих же позвонков и разрыв заднего связочного аппарата органа. Пациентка мучилась от сильных болей, из-за полученных травм могла только лежать. Хирурги срочно провели операцию.