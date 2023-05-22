Дерматолог Польнер объяснила, что нужно делать, чтобы синяк быстрее исчез

Что такое синяк по своей сути? Это скопление крови под кожей, которое появляется или из-за повреждения сосудов, или из-за их повышенной проницаемости. Как правило, характерные болезненные пятна на коже появляются из-за травмы: при ударе, ранении, сдавливании.
Визуально выглядит синяк не слишком приглядно. Впрочем, в первые часы после того, как вы получили травму, есть несколько способов ускорить процесс восстановления. О них в беседе с
Врач-косметолог, дерматолог, аллерголог-иммунолог
Как отмечает специалист, у вас не получится избавиться от синяка за считаные часы. Однако, если синяк не слишком большой, имеет смысл сделать все, чтобы заживление прошло быстрее.
Итак, в первые сутки после травмы постарайтесь ограничить подвижность части тела, где находится повреждение. То есть если вы ударились ногой, постарайтесь поменьше ею шевелить. В идеале на этот период отказаться от тренировок. Сокращение мышц может спровоцировать массивный выброс крови из поврежденного сосуда, и в итоге синяк станет еще заметнее.
Кроме того, не лишним будет приложить на место ушиба холодный компресс. Это поможет сузить сосуды и замедлить кровоизлияние.
Врач не советует греть и растирать место повреждения, иначе также есть риск усилить выброс крови. Если синяк сильно болит, можно принять обезболивающее, но только не аспирин. Это лекарство разжижает кровь и может стать причиной образования еще более объемного синяка.
Уже на следующий день, когда кровь свернулась, можно использовать теплые компрессы и делать легкий, неагрессивный массаж. Ускорить процесс восстановления также помогут специальные разогревающие мази и гели.
Еще можно использовать средства с гепарином. Если ситуация критическая и очень важно оперативно избавиться от синяка, можно обратиться за помощью к косметологу.
В целом синяк — это не опасно. Любой человек хоть раз в жизни ударялся об острые углы и потом сам забывал о том, где именно получил травму. Однако есть несколько признаков, что конкретно ваш синяк может быть не таким безобидным:
повреждение появилось без заметных причин и в необычной области;
синяки появляются на фоне других тревожных симптомов;
синяк твердый, его размеры меняются;
гематома не проходит больше трех недель;
отек со временем усиливается;
синяк образовался на лице, в области глаз.