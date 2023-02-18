Что такое синдром Аспергера и почему все хотят быть «аспи», как Киану Ривз, Дарвин и Моцарт

Считается, что синдром Аспергера характерен для гениев и одаренных людей. Например, есть информация, что им страдали сказочник Андерсен, основоположник эволюционного учения Дарвин, физик Ньютон, композитор Моцарт и другие. Среди звезд даже стало популярным заявлять — « у меня синдром Аспергера». В этом, например, признался Киану Ривз.

Есть даже целые сообщества тех, у кого диагностирован синдром Аспергера. Эти люди называют себя «аспи» и, как правило, выступают против того, чтобы их пытались лечить. С другой стороны, «аспи» настаивают на принятии обществом особенностей их восприятия и поведения.