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Что такое синдром Аспергера и почему все хотят быть «аспи», как Киану Ривз, Дарвин и Моцарт

Почему синдром Аспергера не совсем верно называть заболеванием, какие проявления в поведении ребенка могут указывать, что он — «аспи», и что с ним делать — лечить или считать гением? На вопросы ответила психофизиолог.

18 февраля 2023
синдром аспергера
Источник:
iStockphoto

Считается, что синдром Аспергера характерен для гениев и одаренных людей. Например, есть информация, что им страдали сказочник Андерсен, основоположник эволюционного учения Дарвин, физик Ньютон, композитор Моцарт и другие. Среди звезд даже стало популярным заявлять — «у меня синдром Аспергера». В этом, например, признался Киану Ривз.

Есть даже целые сообщества тех, у кого диагностирован синдром Аспергера. Эти люди называют себя «аспи» и, как правило, выступают против того, чтобы их пытались лечить. С другой стороны, «аспи» настаивают на принятии обществом особенностей их восприятия и поведения.

Кто же такие люди с синдромом Аспергера? Какие проявления в поведении ребенка могут указывать на этот синдром, и почему его не совсем верно называть болезнью?

психология, логопедия, психофизиология

психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель детской неврологической клиники «Прогноз» и центра «Логопрогноз», доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена

Талант и депрессия

— Мозг людей с синдромом Аспергера обрабатывает информацию не так, как мозг обычных людей. То есть у них в голове совершенно другая картина мира, не такая, как у обычного человека, — рассказала «Доктору Питеру» психофизиолог, доктор психологических наук Виктория Ефимова. — В этом, безусловно, есть сильные стороны.

Особенности восприятия мира людей-«аспи» при благоприятных условиях на самом деле позволяют добиться успеха в науке, музыке, спорте, литературе и других профессиональных сферах, признает эксперт.

— С другой стороны, есть сложности, которые приводят к тому, что ребенок с синдромом Аспергера не может без посторонней помощи овладеть самыми простыми навыками общения с другими людьми. В итоге он становится изгоем среди сверстников. Не секрет, что синдром Аспергера часто сопровождается депрессией, — поясняет Виктория Ефимова.

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Что такое синдром Аспергера

Синдром был описан психиатром и педиатром Гансом Аспергером в 1944 году. Долгое время считалось, что это более легкая форма аутизма по сравнению с тяжелой формой, описанной ранее другим психиатром — Лео Каннером. Но в новой версии классификации болезней синдрома Аспергера нет. С чем это связано?

Граница между нормой и патологией в случае этого синдрома очень зыбкая, — говорит психофизиолог. — Всегда ли можно четко определить, кто перед вами: гениальный ученый-чудак или человек с ментальными нарушениями? Есть еще одна причина, по которой медицинское сообщество стремится забыть об этом синдроме, — выяснилось, что Ганс Аспергер сотрудничал с нацистами и работал в концентрационном лагере.

Теперь все, что связано с аутизмом, объединили в одну группу, которая называется расстройства аутистического спектра (РАС). Многие взрослые люди с синдром Аспергера крайне недовольны этими изменениями, отмечает эксперт.

— Сложность установления диагноза заключается в том, что нет какого-то анализа или диагностики, которые бы точно подтвердили: да, это аутизм или синдром Аспергера. Психиатр делает выводы на основе поведения пациента, используя специальные опросники и наблюдения, — говорит Виктория Ефимова.

Какие проявления в поведении ребенка могут указывать на синдром Аспергера?

  • Раннее и быстрое речевое развитие — ребенок говорит, как маленький профессор.

  • Зациклен на определенной теме, например метро или динозавры, — говорит только об этом.

  • Ритуалы — соглашается ходить только одной дорогой, всегда настаивает на определенной последовательности действий.

  • Не понимает шуток или метафор.

  • Необычно реагирует на ощущения, например боится каких-то бытовых звуков.

  • Совершает повторяющиеся движения: крутится на месте или трясет кистями рук перед лицом.

  • Неуместно смеется.

  • Играет в необычные однообразные игры.

  • Отличается неуклюжестью.

  • Может избегать взгляда глаза в глаза.

  • Производит впечатление ребенка, у которого нет потребности в общении с другими детьми.

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Не торопитесь с диагнозом

— Если вы на основе этих признаков уже собираетесь поставить диагноз какому-то ребенку, будьте осторожны — эта задача непростая даже для специалиста, ведь многие из проявлений в поведении встречаются и у детей без синдрома Аспергера, — рассказывает психофизиолог.

Лечить или считать гением?

Что же делать родителям, если у ребенка действительно этот синдром? Психофизиолог дает важные рекомендации.

  • Нужно постараться найти ту сферу деятельности, которая в будущем может стать профессией ребенка. Ведь человек с синдромом Аспергера будет неустанно работать над той темой, которая его увлекает. Что это будет? Музыка, спорт, математика — нужно пробовать.

  • Важно уделить особое внимание двигательному развитию, интенсивным физическим нагрузкам — это будет способствовать тому, что организм сам научится компенсировать некоторые неврологические дисфункции, которые все-таки есть у этих детей.

  • Ребенок нуждается в помощи родителей и специалистов, чтобы понять и освоить мир социальных отношений. Это очень важно, потому что недостаток социальных навыков может стать причиной больших проблем во взрослой жизни. Ребенок с синдромом Аспергера тоже хочет общаться с другими людьми, но его нужно целенаправленно этому учить.

Автор текста:Анна Майская
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