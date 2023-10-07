Что делать, если человек без сознания: как различить шок и обморок, объяснила врач

«Кома — это глубокая потеря сознания с угнетением всех функций центральной нервной системы и активности головного мозга, - продолжает Нина Зубова. — Человек в коме не реагирует на внешние раздражители, у него частично или полностью отсутствуют рефлексы. Например, зрачки расширены и не сужаются на свету. Также нарушаются дыхание и кровообращение. При подключении к системам жизнеобеспечения состояние может сохраняться днями, неделями и даже годами. Без медицинской помощи человек умирает.