Что делать, если человек без сознания: как различить шок и обморок, объяснила врач

В неотложной медицине существует масса профессиональных терминов, которые не всегда понятны обычному человеку. Кома, обморок, шоковое состояние — все они могут угрожать здоровью и жизни, но происходящее в этот момент в организме сильно различается.
Когда человек вдруг плохо себя чувствует и теряет сознание, у окружающих появляется страх. Он связан с внезапностью происходящего, а также двумя главными вопросами: что происходит и что делать?
На них ответила эксперт лаборатории «Гемотест» хирург Нина Зубова.
Врач-хирург лаборатории «Гемотест»
Потеря сознания: причины разные
«В целом можно выделить три основных состояния, при которых человек может потерять сознание: обморок, шок и кома. В каждом случае есть свои нюансы в происходящем и причинах. Например, обморок развивается стремительно, буквально за секунды, а шоку и коме могут предшествовать спутанность сознания и плохое самочувствие, — пояснила эксперт.
Обморок: первая помощь
Обморок — кратковременная потеря сознания. Во время обморока мышечный тонус резко снижается и человек падает. Пока состояние сохраняется, пострадавший не реагирует на на происходящее вокруг, но может вернуться в сознание самостоятельно через несколько секунд или минут.
Если человек теряет сознание, с трудом стоит на ногах и начинает падать, важно вовремя подхватить его. Дело в том, что перед обмороком люди часто не успевают сесть или занять другое безопасное положение. Дальнейшее падение они не контролируют, а следовательно, могут сильно удариться головой.
После потери сознания при обмороке человека нужно уложить спиной на твердую горизонтальную поверхность, проверить дыхание и пульс.
Если это обморок, то через несколько минут сознание должно вернуться. Следующий этап помощи — вызвать скорую.
Шок: основные причины
«Шок — это более опасное состояние, при котором нарушается работа центральной нервной системы, а также снижается артериальное давление и интенсивность кровообращения (гемодинамика)», — продолжает врач.
Как правило, шок становится следствием тяжелых состояний. Это:
обильная кровопотеря;
острая аллергическая реакция;
сердечно-сосудистые заболевания;
системное воспаление из-за токсинов или инфекции;
сильная боль, стресс или травма.
Как отличить: шок или обморок?
«При шоке учащается пульс, кожа бледнеет, артериальное давление снижается. У человека может развиться беспочвенное беспокойство, перевозбуждение, а затем потеря сознания. В отличие от обморока, при шоке человек не приходит в себя самостоятельно. Без медицинской помощи состояние может перейти в кому и даже привести к смерти», — рассказала эксперт.
Кома: в чем особенность
«Кома — это глубокая потеря сознания с угнетением всех функций центральной нервной системы и активности головного мозга, - продолжает Нина Зубова. — Человек в коме не реагирует на внешние раздражители, у него частично или полностью отсутствуют рефлексы. Например, зрачки расширены и не сужаются на свету. Также нарушаются дыхание и кровообращение. При подключении к системам жизнеобеспечения состояние может сохраняться днями, неделями и даже годами. Без медицинской помощи человек умирает.
Причиной комы может стать острое нарушение кровообращения или воспаление в головном мозге, черепно-мозговая травма, токсическое поражение центральной нервной системы различными веществами.
Также к коме могут привести тяжелые заболевания внутренних органов, влияющие на состав крови, кислотно-щелочной баланс и обмен веществ. Например, сахарный диабет (диабетическая кома), цирроз печени (печеночная кома) или острая почечная недостаточность (уремическая кома)», — объяснила врач.
Что делать, если человек без сознания
Если человек теряет сознание, независимо от типа состояния, его следует уложить на ровную горизонтальную поверхность. Голову можно повернуть набок, чтобы он не захлебнулся возможными рвотными массами. Затем нужно проверить пульс, дыхание человека, позвонить по номеру 112 и вызвать скорую.
Диспетчеру следует назвать адрес места происшествия, пол и примерный возраст пострадавшего, а также кратко описать его состояние (без сознания, дышит/не дышит, пульс есть/нет) и другие важные симптомы.
Дополнительно можно сообщить обстоятельства потери сознания: спонтанно, после острой боли в голове или за грудиной, вследствие травмы или ДТП, укуса насекомого или после приема пищи. Это позволит оператору сразу предположить возможные причины, а врачам — подготовить соответствующие лекарства и оборудование по пути на вызов.