Что будет, если съесть на Пасху 10 яиц? Отвечает диетолог Тутельян

Любимая детская забава — биться крашеными яйцами. На Пасху счет съеденным яйцам не ведут: пару-тройку утром, еще порцию в гостях, а может, и на ужин.
И хотя, по мнению диетологов, это идеальный продукт, чтобы плавно перейти с постного меню на мясоедческое, меру и здесь нужно соблюдать.
«Пары яиц будет достаточно. Это хорошая порция белка и желтка, — говорит главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. — Если съесть 10 яиц, организм испытает сильную белковую и жировую нагрузку, что может привести к холециститу, диарее и другим весьма неприятным последствиям».
Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова считает, что дневная норма яиц — понятие индивидуальное. Многое здесь зависит от рациона в целом, а также от уровня физической нагрузки.
«Поэтому мы ориентируется на среднестатическое: 1-2 яйца в сутки — хоть каждый день», —
А что будет, если съесть чуть больше нормы? Например, 3-4 яйца?
«Ну, съели и съели. Главное, чтобы яйца не вытесняли другую еду из рациона. Не надо есть одно и то же изо дня в день», — предупреждает эндокринолог.
По словам врача-гастроэнтеролога Рустема Садыкова, часто есть яйца без вреда для здоровья могут люди, которые ведут активный образ жизни, не имеют лишних килограммов и повышенного уровня холестерина.
«Но даже в этом случае вы рискуете набрать лишний вес, особенно если есть яйца с майонезом и другими калорийными добавками», — говорит доктор.
По мнению Садыкова, среднестатистический человек без опасений может съесть от двух до трех яиц в день.
«А если есть проблемы со здоровьем, то лучше ограничиться одним целым яйцом в день, при необходимости убирать желток», — советует гастроэнтеролог.
Но есть и другая опасность от яиц на Пасху — аллергические реакции из-за искусственных красителей. А краситель из каменноугольной смолы (Е133), помимо прочего, может навредить желудку. Подробнее о вредных красителях из магазина читайте здесь.
«Лучше пользоваться природными и безопасными красителями — луковой шелухой, свеклой или краснокочанной капустой», — советует Виктор Тутельян.
Однако иногда аллергия возникает и на сами яйца. Такое бывает у спортсменов, которые едят их в большом количестве. В таком случае врачи советуют перейти на перепелиные яйца.
Можно ли есть яйца при повышенном холестерине?
«Просто повышенный холестерин сам по себе ни о чем не говорит. Важны сопутствующие риски: наличие хронических заболеваний, вес, образ жизни, — отвечает Альбина Комиссарова.
Для людей с повышенным холестерином рекомендации такие же, как и для здоровых людей: 1-2 яйца в сутки. Но при этом здоровый, разнообразный рацион, физическая активность и терапия, если требуется».
Сколько хранятся окрашенные яйца
Хранить пасхальные яйца нужно так же, как и обычные, сваренные вкрутую.
12 часов, если яйца хранятся при температуре выше 20 °C.
1-2 дня при температуре не выше 20 °C (например, в пасхальной корзинке);
1-2 недели в холодильнике.
Замораживать сваренные яйца нельзя, так как белок при разморозке теряет свою структуру и питательные свойства.