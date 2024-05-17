Пациент 20 лет ходил с конкрементом и знал о его существовании, но долгое время не хотел ничего с этим делать: камень не доставлял никакого дискомфорта. Однако со временем камень увеличился, и москвича начала мучить боль в пояснице. Лишь после этого он решился обратиться за помощью к врачам. После осмотра специалисты отправили мужчину в больницу.