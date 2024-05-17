Вы наверняка слышали термин «камни в почках». Разумеется, на приеме уролог не ищет в нашем теле гранит или гальку с пляжа. Однако как тогда выглядят те самые камни? Как понять, что у вас началась мочекаменная болезнь и кто в первую очередь рискует с ней столкнуться? Разбираемся вместе с врачами.
Уролог, УЗИ-специалист «ЛабКвест + Q-Клиника»
Откуда в человеке камни
Нефролитиаз, или мочекаменная болезнь, — коварное и довольно распространенное состояние, уверенно входящее в топ причин госпитализаций в урологические стационары. А спонтанная попытка конкремента, то есть камня, покинуть организм может привести к невыносимой боли.
Камни никогда не появляются и не растут сами по себе, этому предшествует нарушение обмена веществ в организме по различным причинам.
Их достаточно много:
хронические воспалительные процессы в мочевой системе;
малоподвижный образ жизни;
заболевания эндокринной системы;
болезни ЖКТ;
несбалансированный рацион;
недостаток жидкости.
Это разнообразие причин обусловливает и отличия камней по химическому составу, консистенции и плотности.
Какими бывают камни
Чаще всего урологи сталкиваются с оксалатными камнями черно-серого цвета, они образуются из-за избытка кальциевых солей щавелевой кислоты. Они же доставляют максимальный дискомфорт из-за высокой плотности и шипованной поверхности.
Уратные камни — твердые и гладкие конкременты кирпичного или желто-оранжевого цвета, состоящие из мочевой кислоты и ее солей, натриевой и калиевой.
Фосфатные — более мягкие камни белого цвета с гладкой или слегка шероховатой поверхностью, в состав которых входят кальциевые соли фосфорной кислоты.
У женщин особенно часто можно встретить струвитные камни. Эти белые или светло-серые конкременты характеризуются быстрым ростом, мягкой структурой, гладкой или шероховатой поверхностью.
Такие камни образуются в результате застоя мочи или жизнедеятельности бактерий, поэтому обычно имеют инфекционную природу.
Реже всего встречаются цистиновые камни. Они появляются у пациентов с редкой генетической патологией, характеризующейся нарушением выведения аминокислоты цистина.
Симптомы камней в почках
Традиционный симптом мочекаменной болезни — болевые ощущения в поясничной области. Боль может быть тупой, острой, постоянной или периодической.
Обычно она появляется с одной стороны и переходит в нижнюю область живота, ближе к мочевому пузырю.
Также человек может испытывать боль при мочеиспускании и изменение цвета мочи, а позывы к походу в туалет учащаются. К менее специфичным симптомам можно отнести тошноту, рвоту, повышение температуры и артериального давления.
Диагностика
Необходимо понимать, что мочекаменная болезнь может не беспокоить человека вовсе либо проявляться лишь одним из вышеперечисленных симптомов. Это означает, что периодическая диагностика необходима каждому, а не только при наличии подозрений.
В большинстве случаев достаточно анализа крови и мочи, а при наличии более специфических симптомов стоит провести УЗИ и компьютерную томографию при необходимости.
Уролог, кандидат медицинских наук, руководитель центра Stonelab
Почки молчат до последнего
Почему нефролитаз долгое время может вообще никак не заявлять о себе, а потом проявится так сильно и болезненно? Дело в том, что все клинические симптомы появляются в момент выхода камня из почки.
Камень закупоривает мочеточник, что усложняет отток мочи из почки в мочевой пузырь. Из-за этого почка раздувается, и человек чувствует очень сильную боль.
Специфика болевого синдрома при почечной колике состоит в молниеносно быстром нарастании боли от минимального ощущения дискомфорта до тяжелейшей боли в пояснице.
Как лечить камни сейчас и избежать их в будущем
Лечение мочекаменной болезни в большинстве случаев хирургическое. И в этом плане за последние годы можно заметить колоссальный прогресс: появилось дистанционное дробление камней, врачи активно используют эндоскопическое лечение.
Но, увы, если избавиться от камней однажды, нет никаких гарантий, что они не появятся снова. И тут на помощь приходит терапевтическое лечение с помощью современных лекарств. Фармакологическая терапия помогает привести в норму рН мочи, снизить уровень камнеобразующих веществ и наполнить мочу блокаторами камнеобразования.
Медики уже научились успешно справляться с избытком кальция, оксалата и мочевой кислоты. Также урологи активно используют препараты цитрата магния, которые замедляют кристаллизацию мочи.
Реальный случай
В некоторых случаях пациенты могут буквально десятилетиями ходить с камнями в почках. Например, медики московской больницы им. Спасокукоцкого спасли левую почку мужчины, удалив из нее камень длиной 7 сантиметров. Самостоятельно настолько крупный камень просто не мог бы выйти из тела.
Пациент 20 лет ходил с конкрементом и знал о его существовании, но долгое время не хотел ничего с этим делать: камень не доставлял никакого дискомфорта. Однако со временем камень увеличился, и москвича начала мучить боль в пояснице. Лишь после этого он решился обратиться за помощью к врачам. После осмотра специалисты отправили мужчину в больницу.
О том, в чем состояла уникальность этого случая и как прошла операция, можно прочитать ЗДЕСЬ.