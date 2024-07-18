Человек и собака могут «заразить» друг друга сахарным диабетом

Питомец стал часто пить. Вы замечаете, что животное постоянно подходит к миске и лакает оттуда понемногу, но регулярно. Собаки или кошки даже могут сидеть над миской, потому что не понимают, напились они или нет.

Питомец стал часто ходить в туалет «по-маленькому». Если говорить о кошке, то она стала чаще ходить в лоток, при этом порции мочи нормальные. Не путайте с урологическими проблемами, когда питомец тоже часто бегает в туалет, но при воспалении в мочевыделительной системе порции мочи маленькие. Собаки же постоянно просятся на улицу, иногда даже могут сходить в туалет дома, хотя раньше всегда терпели. Порции мочи, как и у кошек, обычные.