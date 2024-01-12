«Белочка» пришла: что видит и чувствует алкоголик, допившийся до чертиков

В медицине выделяют три стадии алкоголизма. На первой человек не может устоять перед желанием выпить, на второй — появляется толерантность к алкоголю и физическая зависимость, а на третьей уже достаточно «понюхать», чтобы опьянеть. Как итог — полная деградация: психическая, физическая и социальная. Что происходит с психикой человека в этот период — рассказывает врач-нарколог.