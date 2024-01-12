«Белочка» пришла: что видит и чувствует алкоголик, допившийся до чертиков

В медицине выделяют три стадии алкоголизма. На первой человек не может устоять перед желанием выпить, на второй — появляется толерантность к алкоголю и физическая зависимость, а на третьей уже достаточно «понюхать», чтобы опьянеть. Как итог — полная деградация: психическая, физическая и социальная. Что происходит с психикой человека в этот период —
Заведующий кафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, психиатр-нарколог
«На второй стадии характер человека меняется, — говорит Лев Благов. — Больше нет эйфории от выпитого. Он и во время приема спиртного, и особенно без него становится раздражительным, у него постоянно меняется настроение, появляются неадекватно-усиленные эмоциональные реакции».
При этом от обеспокоенных близких алкоголик только отмахивается: он ведь может бросить пить в любой момент. Но в реальности на второй стадии это сделать уже крайне сложно, а на третьей избавиться от зависимости самостоятельно практически невозможно.
«На третьей стадии усиливается цинизм, агрессивность, жестокость, конфликтность, обидчивость, асоциальность, — перечисляет эксперт. — Человек становится примитивным, не понимает юмора, интеллектуальные нагрузки вызывают раздражение, здоровые интересы исчезают».
В этот период у человека на фоне хронической интоксикации и ряда патологий появляется неполноценность головного мозга и возникают алкогольные психозы. Самый известный — «белочка», она же белая горячка.
«Она возникает после резкой отмены спиртного у алкоголика с большим стажем, — объясняет Благов. — Вечером и по ночам у больного нарастает беспокойство, тревога, страх, бессонница, кошмарные сновидения, переходящие в „психотическую явь“».
На этих стадиях психозы часто идут в комплекте с галлюцинациями — слуховыми и визуальными. Человеку кажется, что он видит реальные образы, которые его очень пугают.
«При делирии, или белой горячке, человек испытывает зрительные и слуховые иллюзии и галлюцинации — как правило, угрожающего, страшного, пугающего характера. Цветовая гамма, как правило, в темно-зеленых или черных оттенках», — говорит Благов.
Голоса в голове возникают чаще при остром алкогольном галлюцинозе. Как правило, это знакомые «собеседники», которые появляются перед сном. Такой психоз может затянуться на 2-3 недели или перейти в хроническую форму и длиться больше полугода.
Еще один формат психоза на второй и третьей стадиях алкоголизма — бредовые расстройства. Чаще всего это алкогольный бред ревности (как правило, у мужчин), а также алкогольные параноиды, то есть бред преследования: алкоголик слышит голоса и видит зрительные образы тех, кто его преследует.
«Часто это протекает на фоне выраженного тревожного аффективного напряжения, страха за свою жизнь. Поведение алкоголика становится соответствующим переживаниям, оно может представлять опасность для самого больного и его окружения», — подчеркнул Благов.