7 продуктов на завтрак, после которых весь день вы будете голодными и злыми

Некоторые люди предпочитают вообще не завтракать: они просыпаются, выпивают чашку кофе и сразу идут по своим делам. Если вам не хочется есть, то заставлять себя не стоит, говорят врачи. Но вот в случае, когда вы пропускаете завтрак из-за желания поспать подольше, то от этой привычки точно стоит отказаться. Вы будете голодны, начнете кусочничать, а в итоге за день съедите гораздо больше, чем нужно.