7 продуктов на завтрак, после которых весь день вы будете голодными и злыми

Некоторые люди предпочитают вообще не завтракать: они просыпаются, выпивают чашку кофе и сразу идут по своим делам. Если вам не хочется есть, то заставлять себя не стоит, говорят врачи. Но вот в случае, когда вы пропускаете завтрак из-за желания поспать подольше, то от этой привычки точно стоит отказаться. Вы будете голодны, начнете кусочничать, а в итоге за день съедите гораздо больше, чем нужно.
Первый прием пищи должен быть сытным: содержать белки, клетчатку, сложные углеводы. Это отобьет желание перекусывать, вы легко продержитесь до обеда. Однако в некоторых продуктах, которые популярны на завтрак, много пустых калорий, сахара и жира. Они только усилят чувство голода и совсем не придадут энергии.
Выпечка
Это могут быть самые различные варианты, например, круассаны и маффины. В них много очищенного зерна, сахара и добавок.
Или бублики — продукт, который вызовет у вас чувство усталости, поскольку содержит в основном рафинированные зерна и насыщенные жиры. Стоит также отказаться от печенья, пончиков, булочек. Да, это вкусно, но для завтрака точно не годится. Вы захотите есть уже через час, при этом получите ударную дозу калорий с самого утра.
Хлопья
«Сладкие хлопья для завтрака часто вызывают чувство голода и вялости из-за высокого содержания сахара и недостатка необходимых питательных веществ», —
Кроме того, любая сладость на завтрак провоцирует резкий скачок инсулина в крови. Из-за этого появляется чувство усталости и раздражительности, вам хочется съесть что-то еще, чтобы почувствовать себя лучше.
Замороженные полуфабрикаты
Один из вариантов завтрака, который совсем не надо готовить. Достали из морозилки, положили в микроволновку и отправились умываться, чистить зубы и одеваться.
Например, это могут быть магазинные вафли, блинчики, которые часто содержат сладкие начинки и много добавленного сахара. Да, вкусно, но совсем не сытно. Итог такой же, как от выпечки: пустые калории, усталость и желание поесть еще раз.
Смузи
Смузи имеют репутацию полезного напитка. В общем-то так и есть. Однако важно помнить: в хороший смузи лучше добавить источник белка. Тогда напиток будет сытным, хорошо дополнит завтрак, в котором есть клетчатка.
В противном случае напиток не зарядит энергией, усилит чувство голода, но не принесет никакой пользы.
Сладкие баточники
У этого продукта неплохая репутация: на упаковках пишут, что в составе есть злаки, курага, чернослив, орехи. По отдельности это действительно полезно. Только вот в злаковых батончик очень много сахара — порой даже больше, чем в молочном шоколаде.
«После батончиков многим хочется спать и есть, потому что в продукте совсем нет белка и клетчатки. Высокое содержание сахара в них обеспечивает быстрый прилив энергии, но без клетчатки, замедляющей пищеварение, и белка, обеспечивающего длительное чувство сытости, вы испытаете быстрое повышение уровня глюкозы в крови, за которым последует сбой, что приведет к усталости и голоду», — говорит Триста Бест.
Йогурт
Некоторые виды йогурта содержат много белка и мало сахара, поэтому идеально подходят для поддержания чувства сытости. Например — греческий йогурт.
Но на полках в магазинах чаще всего можно найти продукт, который совсем не принесет пользы. В одной маленькой упаковке может содержаться до 5 чайных ложек сахара! И совсем не будет белка и клетчатки.
Бутерброд с маслом
Белый хлеб и сливочное масло — это вкусно, но совсем не годится для первого приема пищи. Вы ощутите чувство сытости, однако оно покинет вас уже через час.
Лучше покупайте цельнозерновой хлеб, ешьте его с авокадо, нутом, овощами или творогом. Вместо колбасы можно использовать отварную курицу или индейку. Это зарядит энергией и не даст проголодаться.