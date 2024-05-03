36-летнему мужчине удалили нос из-за рака кожи

Одна из полезных привычек, которой точно стоит обзавестись каждому, — это пользоваться кремом для лица с SPF даже в пасмурную погоду. Не помешает такое средство осенью, весной и даже зимой, в те дни, когда УФ-индекс превышает норму. О том, как правильно выбрать средство и когда точно без него не обойтись, читайте ЗДЕСЬ.