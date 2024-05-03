36-летнему мужчине удалили нос из-за рака кожи

36-летний Стивен Фрейм из Шотландии раньше никогда не жаловался на проблемы со здоровьем. Однако со временем мужчину стало беспокоить странное пятно на правой стороне носа: оно не болело и то появлялось, то снова исчезало. Стивен сначала не обращал на него внимания, однако потом обратился к терапевту.
Изначально у мужчины заподозрили кисту. Ему назначали необходимые анализы и обследования. Однако предположение врачей оказалось ошибочным: у Стивена обнаружили рак кожи.
Изначально Стивену планировали сделать только одну операцию, чтобы удалить пораженную кожу. Но после того, как пришли результаты биопсии, врачи поняли: одним вмешательством не обойтись. Рак проник в клетки кожи гораздо глубже, чем казалось на первый взгляд.
«Изначально врачи сказали, что это просто киста. Потом они удалили корочку с пятна, и в носу появилась дыра. Она достигала примерно 5 см в диаметре и продолжала увеличиваться. Когда струп полностью оторвался, я мог видеть свой нос изнутри», —
В результате мужчина перенес четыре операции. Медикам пришлось восстанавливать нос пострадавшему. Для этого они использовали его собственную кожу, которую взяли со лба (в месте от брови до линии роста волос).
Сейчас мужчина восстанавливается после операции. Он признается, что сильно пострадал как физически, так и психологически. Но самое главное другое: его жизни больше ничто не угрожает.
По словам жены Стивена, Шелли, ее муж никогда не пользовался солнцезащитным кремом. Он не был поклонником солнечных ванн, однако всегда выходил на улицу без защиты. По словам врачей, если бы мужчина не пренебрегал правилами безопасности, то рак кожи у него мог бы и не появиться.
«Теперь я всегда слежу за тем, чтобы Стивен пользовался солнцезащитным кремом. Даже если на улице нет жары или солнце кажется безопасным. Ведь это риск не только обгореть и получить ожоги, но еще и пострадать от смертельного заболевания», — говорит Шелли.
Почему необходимо пользоваться солнцезащитным кремом
Одна из полезных привычек, которой точно стоит обзавестись каждому, — это пользоваться кремом для лица с SPF даже в пасмурную погоду. Не помешает такое средство осенью, весной и даже зимой, в те дни, когда УФ-индекс превышает норму. О том, как правильно выбрать средство и когда точно без него не обойтись, читайте ЗДЕСЬ.
Важно не просто купить крем, но еще и изучить его состав. Ведь некоторые вещества в продукте могут навредить вам сильнее солнца.