10-летний ребенок заразился оспой обезьян на отдыхе в Турции

Не только мужчины — в Нидерландах зарегистрировали случай оспы обезьян у десятилетнего ребенка . Мальчика доставили в педиатрическое отделение больницы с подозрением на оспу, которая, в итоге, подтвердилась. Вероятно, заражение произошло на отдыхе в Турции.

- За три недели до того, как попасть в больницу мальчик жаловался на боль в горле, но без лихорадки, боль прошла на следующий день без лекарства и каких-либо других процедур, — сообщила Марсели Туту ван Фюрт из Детского госпиталя Амстердама. — Через день мальчик уехал в Турцию на недельный отпуск.