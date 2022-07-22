10-летний ребенок заразился оспой обезьян на отдыхе в Турции

Не только мужчины — в Нидерландах зарегистрировали случай оспы обезьян у десятилетнего ребенка. Мальчика доставили в педиатрическое отделение больницы с подозрением на оспу, которая, в итоге, подтвердилась. Вероятно, заражение произошло на отдыхе в Турции.
- За три недели до того, как попасть в больницу мальчик жаловался на боль в горле, но без лихорадки, боль прошла на следующий день без лекарства и каких-либо других процедур, — сообщила Марсели Туту ван Фюрт из Детского госпиталя Амстердама. — Через день мальчик уехал в Турцию на недельный отпуск.
Никаких новых симптомов на отдыхе не появилось. А вот по возвращению на нижней челюсти слева и на щеке родители обнаружили два небольших прыщика. Семейный врач предположил, что это легкий дерматомикоз и прописал лечение с помощью противогрибкового крема. Но это не помогло.
- Высыпаний на лице становилось все больше, — сообщила Марсели Туту ван Фюрт в медицинском издании
В больницу мальчик попал, когда количество «прыщиков» достигло 20.
- При этом ребенок чувствовал себя в целом хорошо, температуры не было, — рассказали врачи. — Не обнаружили и увеличенных лимфатических узлов на шее, в подмышечных впадинах и в паховой области. Печень и селезенка также не увеличены.
Везикулы располагались на левом ухе, левой нижней челюсти, предплечьях, бедрах и спине. В области рта и гениталий поражения отсутствовали. Врачи исключили половой путь передачи вируса оспы обезьян. Также ребенка проверили на ВИЧ, сифилис, хламидиоз, гепатиты В и С — все результаты ПЦР-тестов были отрицательными.
- Остается открытыми вопрос о передаче вируса, — говорят врачи. — Были описаны случаи респираторной передачи через капли и загрязненные материалы — постельное белье и полотенца. Поэтому не исключено, что ребенок заразился на отдыхе. Это вполне укладывается в средний инкубационный период оспы, который варьируется от 5 до 21 дня.
Ученые опасаются, что вирус начал распространяться широко и вышел за пределы определенной группы.