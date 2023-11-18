Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Свежий, в консервах, сушеный: кому нельзя горох и что из него лучше приготовить

Его добавляют в салаты, варят, тушат, едят в свежем виде, консервируют. Горох любят многие. Но насколько полезен он в свежем виде, в форме консервов или сушеный, который используют для варки супов и пюре?

18 ноября 20231
горошек польза вред
Источник:

iStockphoto

По содержанию белка горох, особенно сушеный, может потягаться даже с мясными продуктами. Это источник растительного белка, который относительно хорошо усваивается. Также люди нередко употребляют свежий зеленый горошек в стручках, добавляют консервированный горох в салаты, вторые блюда или закуски.

О том, насколько этот продукт полезен и что с ним можно приготовить, мы поговорили с экспертами.

Аллергология-иммунология, патофизиология, педиатрия

Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог

Один из древнейших продуктов

Горох ели еще наши предки на заре каменного века. Он был доступной пищей, которая хорошо насыщала, легко выращивалась и длительно хранилась. Сегодня этот продукт не теряет популярности, его употребляют в свежем, замороженном, сушеном виде, в форме консервов. Среди пищевых сортов можно выделить сахарные, десертные, лопаточные и лущильные варианты.

  • Десертные употребляют в свежем виде, они самые сочные и сладкие.

  • Лопаточные сорта срывают незрелыми, их добавляют при приготовлении супов.

  • Из лущильных сортов мы употребляем только свежий зеленый горох или обработанный — высушенный, замороженный или в форме консервов.

Читайте также

Чем богат горошек

Калорийность горошка зависит от его вида. В свежем виде на 100 г приходится около 80 ккал. Сушеный «весит» 290 ккал. Это продукт, богатый белками — 5 г, углеводами — 8,5 г, но в нем почти нет жира — 0,2 г в свежем виде. В виде крупы соотношения меняются: 20,5 г белка, 49 г углеводов и 2 г жиров.

Большое количество белков и сложных углеводов делает сушеный горох отличным питательным продуктом,  который может в чем-то составить конкуренцию даже мясным продуктам. Он отлично насыщает, хорошо усваивается и дает запас энергии, не повышая при этом резко сахар крови.

Польза

За счет своего витаминно-минерального состава горох может помочь в решении определенных проблем со здоровьем, если регулярно включать его в свой рацион.

За счет содержания витамина А и бета-каротина он может помочь в ускорении заживления поврежденных тканей, коррекции работы гормональной системы, улучшении внешнего вида — выравнивании кожи, стимуляции роста ногтей и волос. Также эти вещества помогают улучшить зрение, укрепить кости и зубы.

Витамин С укрепляет стенки сосудов, стимулирует иммунитет, защищает нервную систему, помогает усвоить железо.

Витамины группы В нормализуют процессы обмена веществ, тормозят старение клеток.

Читайте также

Кому нельзя горох

В горохе содержится высокое количество пуринов, повышающих уровень мочевой кислоты в организме, что грозит болями в суставах, камнями в почках и приступами подагры. Поэтому его нужно ограничивать в пожилом возрасте и на фоне нарушений обмена пуринов. Осторожно нужно добавлять горох в пищу людям, страдающим от нефритов и обострения патологий пищеварения — холецистита, язвенной болезни. Опасен он и при тромбофлебитах.

Поскольку продукт при переваривании провоцирует вздутие, его стоит ограничивать при беременности, на фоне колитов, при синдроме раздраженной кишки и геморрое.

Что приготовить из гороха

Мы предлагаем вам попробовать несколько рецептов от шеф-повара, которые могут разнообразить ваш привычный рацион и станут вкусным и полезным дополнением к меню.

Кирилл Лунгул
Кулинария

Шеф бара «Грядушка», шеф бара «Лофт», член гильдии шеф-поваров Волгограда

Свежий, в консервах, сушеный: кому нельзя горох и что из него лучше приготовить
Источник:

unsplash

Куриный суп с зеленым горошком

  • Куриное филе — 250 г

  • Горошек зеленый замороженный — 100 г

  • Вермишель — 100 г

  • Лук репка — 100 г (для бульона)

  • Сельдерей — 50 г (для бульона)

  • Перец горошек — 5 шт. (для бульона)

  • Соль, перец по вкусу

  • Вода — 1,8 л

Рекомендации. Вермишель мелкую советую обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, так она не будет развариваться в воде и придаст яркий вкус блюду. Горошка замороженного можно кинуть и больше, на ваше усмотрение.

Суп сливочный с грибами и горошком (без мяса)

Свежий, в консервах, сушеный: кому нельзя горох и что из него лучше приготовить
Источник:

unsplash

  • Картофель — 200 г

  • Шампиньоны — 100 г

  • Сливки 20% — 150 г

  • Фасоль стручковая — 75 г

  • Горошек зеленый — 120 г

  • Морковь — 80 г

  • Лук репка — 80 г

  • Соль перец по вкусу

  • Зелень

Рекомендации. Нарезать ингредиенты можно произвольно. А вместо замороженного горошка можно добавить консервированный вместе с рассолом. Вкус супа получится еще ярче.

Салат с брынзой, курицей и горошком

Свежий, в консервах, сушеный: кому нельзя горох и что из него лучше приготовить
Источник:

unsplash

  • Куриное филе — 150 г

  • Горошек зеленый — 150 г

  • Брокколи — 200 г

  • Оливки — 10-15 шт

  • Брынза — 100 г

  • Салат листовой небольшой пучок

  • Сметана — 3 ст. л.

  • Горчица зернистая — 1 ч. л.

  • Соль, перец

Рекомендации. Брокколи разобрать на мелкие соцветия и опустить на минуту в кипящую воду. Горошек можно взять либо замороженный, либо консервированный — на ваше усмотрение. Брынзу можно заменить любым другим мягким сыром.

Гарнир с рисом и горошком

Свежий, в консервах, сушеный: кому нельзя горох и что из него лучше приготовить
Источник:

unsplash

  • Рис — 200 г

  • Цукини — 170 г

  • Горошек — 150 г

  • Лук репка — 100 г

  • Морковь — 80 г

  • Яйца куриные — 3 шт.

  • Соевый соус — 3 ст. л.

  • Соль, перец по вкусу

  • Чеснок, лук зеленый по желанию.

Рекомендации. Рис лучше взять сорта Жасмин, овощи нарезать мелким кубиком, обжарить на сковороде на любимом масле и высыпать в сковороду предварительно отваренный рис и порезанные кубиком яйца.

Автор текста:Алена Парецкая
Материалы по теме
Правильное питание