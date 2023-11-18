Свежий, в консервах, сушеный: кому нельзя горох и что из него лучше приготовить

По содержанию белка горох, особенно сушеный, может потягаться даже с мясными продуктами. Это источник растительного белка, который относительно хорошо усваивается. Также люди нередко употребляют свежий зеленый горошек в стручках, добавляют консервированный горох в салаты, вторые блюда или закуски.
О том, насколько этот продукт полезен и что с ним можно приготовить, мы поговорили с экспертами.
Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологЛичный сайт
Один из древнейших продуктов
Горох ели еще наши предки на заре каменного века. Он был доступной пищей, которая хорошо насыщала, легко выращивалась и длительно хранилась. Сегодня этот продукт не теряет популярности, его употребляют в свежем, замороженном, сушеном виде, в форме консервов. Среди пищевых сортов можно выделить сахарные, десертные, лопаточные и лущильные варианты.
Десертные употребляют в свежем виде, они самые сочные и сладкие.
Лопаточные сорта срывают незрелыми, их добавляют при приготовлении супов.
Из лущильных сортов мы употребляем только свежий зеленый горох или обработанный — высушенный, замороженный или в форме консервов.
Чем богат горошек
Калорийность горошка зависит от его вида. В свежем виде на 100 г приходится около 80 ккал. Сушеный «весит» 290 ккал. Это продукт, богатый белками — 5 г, углеводами — 8,5 г, но в нем почти нет жира — 0,2 г в свежем виде. В виде крупы соотношения меняются: 20,5 г белка, 49 г углеводов и 2 г жиров.
Большое количество белков и сложных углеводов делает сушеный горох отличным питательным продуктом, который может в чем-то составить конкуренцию даже мясным продуктам. Он отлично насыщает, хорошо усваивается и дает запас энергии, не повышая при этом резко сахар крови.
Польза
За счет своего витаминно-минерального состава горох может помочь в решении определенных проблем со здоровьем, если регулярно включать его в свой рацион.
За счет содержания витамина А и бета-каротина он может помочь в ускорении заживления поврежденных тканей, коррекции работы гормональной системы, улучшении внешнего вида — выравнивании кожи, стимуляции роста ногтей и волос. Также эти вещества помогают улучшить зрение, укрепить кости и зубы.
Витамин С укрепляет стенки сосудов, стимулирует иммунитет, защищает нервную систему, помогает усвоить железо.
Витамины группы В нормализуют процессы обмена веществ, тормозят старение клеток.
Кому нельзя горох
В горохе содержится высокое количество пуринов, повышающих уровень мочевой кислоты в организме, что грозит болями в суставах, камнями в почках и приступами подагры. Поэтому его нужно ограничивать в пожилом возрасте и на фоне нарушений обмена пуринов. Осторожно нужно добавлять горох в пищу людям, страдающим от нефритов и обострения патологий пищеварения — холецистита, язвенной болезни. Опасен он и при тромбофлебитах.
Поскольку продукт при переваривании провоцирует вздутие, его стоит ограничивать при беременности, на фоне колитов, при синдроме раздраженной кишки и геморрое.
Что приготовить из гороха
Мы предлагаем вам попробовать несколько рецептов от шеф-повара, которые могут разнообразить ваш привычный рацион и станут вкусным и полезным дополнением к меню.
Шеф бара «Грядушка», шеф бара «Лофт», член гильдии шеф-поваров Волгограда
Куриный суп с зеленым горошком
Куриное филе — 250 г
Горошек зеленый замороженный — 100 г
Вермишель — 100 г
Лук репка — 100 г (для бульона)
Сельдерей — 50 г (для бульона)
Перец горошек — 5 шт. (для бульона)
Соль, перец по вкусу
Вода — 1,8 л
Рекомендации. Вермишель мелкую советую обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, так она не будет развариваться в воде и придаст яркий вкус блюду. Горошка замороженного можно кинуть и больше, на ваше усмотрение.
Суп сливочный с грибами и горошком (без мяса)
Картофель — 200 г
Шампиньоны — 100 г
Сливки 20% — 150 г
Фасоль стручковая — 75 г
Горошек зеленый — 120 г
Морковь — 80 г
Лук репка — 80 г
Соль перец по вкусу
Зелень
Рекомендации. Нарезать ингредиенты можно произвольно. А вместо замороженного горошка можно добавить консервированный вместе с рассолом. Вкус супа получится еще ярче.
Салат с брынзой, курицей и горошком
Куриное филе — 150 г
Горошек зеленый — 150 г
Брокколи — 200 г
Оливки — 10-15 шт
Брынза — 100 г
Салат листовой небольшой пучок
Сметана — 3 ст. л.
Горчица зернистая — 1 ч. л.
Соль, перец
Рекомендации. Брокколи разобрать на мелкие соцветия и опустить на минуту в кипящую воду. Горошек можно взять либо замороженный, либо консервированный — на ваше усмотрение. Брынзу можно заменить любым другим мягким сыром.
Гарнир с рисом и горошком
Рис — 200 г
Цукини — 170 г
Горошек — 150 г
Лук репка — 100 г
Морковь — 80 г
Яйца куриные — 3 шт.
Соевый соус — 3 ст. л.
Соль, перец по вкусу
Чеснок, лук зеленый по желанию.
Рекомендации. Рис лучше взять сорта Жасмин, овощи нарезать мелким кубиком, обжарить на сковороде на любимом масле и высыпать в сковороду предварительно отваренный рис и порезанные кубиком яйца.