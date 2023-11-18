Свежий, в консервах, сушеный: кому нельзя горох и что из него лучше приготовить

Калорийность горошка зависит от его вида. В свежем виде на 100 г приходится около 80 ккал. Сушеный «весит» 290 ккал. Это продукт, богатый белками — 5 г, углеводами — 8,5 г, но в нем почти нет жира — 0,2 г в свежем виде. В виде крупы соотношения меняются: 20,5 г белка, 49 г углеводов и 2 г жиров.