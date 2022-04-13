В этом году мы определяем победителей в 11 основных номинациях:
Многопрофильные клиники.
Офтальмология.
Стоматология.
Инструментальная диагностика.
Лабораторная диагностика.
Эстетическая медицина (центры косметологии).
Пластическая хирургия.
Центры репродукции (клиники ЭКО).
Оздоровительные центры (реабилитация).
Детские клиники.
Специализированные клиники.
С 18 по 25 апреля жюри вместе с экспертным советом выберут ТОП-10 клиник в каждой номинации. Среди них с помощью читательского голосования будет определено 11 победителей. Кто выйдет в финал? Конкуренция в номинациях напряженная, и все может измениться в любой момент благодаря каждому из вас. Ведь чем чаще называют клинику при номинировании, тем больше у нее шансов пройти в следующий этап.
Выдвинуть своего номинанта очень просто: достаточно перейти