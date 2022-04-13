Назовите своего кандидата на победу в премии «Доктор Питер — частная медицина»: осталось 5 дней до конца номинирования

Выдвижение номинантов на премию 2022 года стартовало 9 марта. За это время читатели назвали более 220 различных медицинских учреждений, которые, по их мнению, достойны победы в одной из номинаций. Некоторые клиники представлены сразу в двух, а то и в трех номинациях благодаря успехам в лечении в разных областях, а также отзывам пациентов.

В этом году мы определяем победителей в 11 основных номинациях:

  1. Многопрофильные клиники.

  2. Офтальмология.

  3. Стоматология.

  4. Инструментальная диагностика.

  5. Лабораторная диагностика.

  6. Эстетическая медицина (центры косметологии).

  7. Пластическая хирургия.

  8. Центры репродукции (клиники ЭКО).

  9. Оздоровительные центры (реабилитация).

  10. Детские клиники.

  11. Специализированные клиники.

С 18 по 25 апреля жюри вместе с экспертным советом выберут ТОП-10 клиник в каждой номинации. Среди них с помощью читательского голосования будет определено 11 победителей. Кто выйдет в финал? Конкуренция в номинациях напряженная, и все может измениться в любой момент благодаря каждому из вас. Ведь чем чаще называют клинику при номинировании, тем больше у нее шансов пройти в следующий этап.

Выдвинуть своего номинанта очень просто: достаточно перейти на сайт премии, авторизоваться через Telegram или Вконтакте, и написать в «окошке» подходящей номинации свою любимую клинику — а еще лучше, заполнить все номинации, чтобы еще больше клиник получили шанс посоревноваться за победу.