Выдвижение номинантов на премию 2022 года стартовало 9 марта. За это время читатели назвали более 220 различных медицинских учреждений, которые, по их мнению, достойны победы в одной из номинаций. Некоторые клиники представлены сразу в двух, а то и в трех номинациях благодаря успехам в лечении в разных областях, а также отзывам пациентов.

В этом году мы определяем победителей в 11 основных номинациях:

Многопрофильные клиники. Офтальмология. Стоматология. Инструментальная диагностика. Лабораторная диагностика. Эстетическая медицина (центры косметологии). Пластическая хирургия. Центры репродукции (клиники ЭКО). Оздоровительные центры (реабилитация). Детские клиники. Специализированные клиники.

С 18 по 25 апреля жюри вместе с экспертным советом выберут ТОП-10 клиник в каждой номинации. Среди них с помощью читательского голосования будет определено 11 победителей. Кто выйдет в финал? Конкуренция в номинациях напряженная, и все может измениться в любой момент благодаря каждому из вас. Ведь чем чаще называют клинику при номинировании, тем больше у нее шансов пройти в следующий этап.