«Чтобы вы приходили подготовленными»: почему к кардиологу или неврологу можно попасть только через терапевта

Комитет по здравоохранению Петербурга ответил на вопросы горожан про взаимодействие с врачами. Один из самых острых, который волнует пациентов, — почему к профильному врачу, например эндокринологу или кардиологу, можно попасть только после посещения терапевта, а нельзя записаться к нему на прием напрямую.

Видео с пояснениями , в чем суть такой системы, появилось в официальном блоге «ВКонтакте» комздрава города.

- Министерством здравоохранения рекомендовано 14 специальностей, к которым должна быть организована свободная запись, — признает заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга. — Но в первую очередь, я считаю, важна эффективность консультаций. Мы прекрасно понимаем, что нет смысла приходить к врачу-кардиологу, не имея на руках кардиограмму. А врач-терапевт, если он считает, что пациент должен попасть на прием к кардиологу, дает направление на ЭКГ. И пациент приходит уже подготовленным.

Та же ситуация и с визитом к неврологу , считает чиновник.

- Этот врач тоже не входит в перечень 14 специальностей, — говорит медицинский чиновник. — Нет смысла приходить на прием, не имея результатов минимальных обследований — рентгенографии позвоночника, например, а может быть, КТ или МРТ. И тогда уже консультация врача-невролога будет действительно эффективной. Поэтому мы и считаем, что врач-терапевт обязателен перед посещением врачей, которых я перечислил. Терапевт должен предварительно осмотреть пациента и дать ему направление на необходимые обследования.