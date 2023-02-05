«Чтобы вы приходили подготовленными»: почему к кардиологу или неврологу можно попасть только через терапевта

Комитет по здравоохранению Петербурга ответил на вопросы горожан про взаимодействие с врачами. Один из самых острых, который волнует пациентов, — почему к профильному врачу, например эндокринологу или кардиологу, можно попасть только после посещения терапевта, а нельзя записаться к нему на прием напрямую.
- Министерством здравоохранения рекомендовано 14 специальностей, к которым должна быть организована свободная запись, — признает заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга. — Но в первую очередь, я считаю, важна эффективность консультаций. Мы прекрасно понимаем, что нет смысла приходить к врачу-кардиологу, не имея на руках кардиограмму. А врач-терапевт, если он считает, что пациент должен попасть на прием к кардиологу, дает направление на ЭКГ. И пациент приходит уже подготовленным.
Та же ситуация и с визитом к неврологу, считает чиновник.
- Этот врач тоже не входит в перечень 14 специальностей, — говорит медицинский чиновник. — Нет смысла приходить на прием, не имея результатов минимальных обследований — рентгенографии позвоночника, например, а может быть, КТ или МРТ. И тогда уже консультация врача-невролога будет действительно эффективной. Поэтому мы и считаем, что врач-терапевт обязателен перед посещением врачей, которых я перечислил. Терапевт должен предварительно осмотреть пациента и дать ему направление на необходимые обследования.
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Пациенты не согласны
В комментариях к записи эфира и ответам на вопросы пользователи оставили десятки критикующих сообщений, заявив, что этот подход к системе здравоохранения неудобен ни врачам, ни пациентам.
Вот лишь несколько мнений горожан.
Анна Е.
«Тебе надо к кардиологу, без направления не записаться, около двух недель ждешь запись к терапевту, потом ещё несколько недель — к кардиологу, в итоге идешь либо платно, либо — если случай острый — со скандалом к заведующей, после чего тебя вне очереди принимают все специалисты. Так почему нельзя просто сделать возможность записи, но, к примеру, не принимать без анализов, а разработать систему обязательных анализов… Мы верным курсом скатываемся к западному сценарию, где по факту — пока ты не умираешь, тебя не лечат, очередь к специалистам за 3-6 мес.(ощущение, что доводят до исключительно частной и платной медицины).
Галина Н.
«Пришла к терапевту после операции на сердце, ЧТО он может сделать, ничего — не его профиль (но зато я пришла, постояла в очереди — хоть и с талончиком) с больными (после операции-то на сердце), пробыла у терапевта пять минут, получила талон к кардиологу, через несколько дней заболела…»
Кирилл Е.
«А если профильный врач написал в выписке, что надо прийти через полгода на контрольный осмотр? Зачем нужны еще двое, которые перенаправляют к третьему, к которому уже назначено?»
Татьяна Я.
«Я на учете у эндокринолога, на повторный плановый прием через полгода — только через участкового. Участковый даже если и запишет, но не всегда! Не даст направление на анализы, только на минимум. В итоге: прием у терапевта, прием у эндокринолога (выписка только анализов, список постоянный из года в год), сдача крови, прием у эндокринолога повторный. Для чего в этой цепочке терапевт? В итоге 1 прием эндокринолога в полгода превращается в месяц хождения в поликлинику».