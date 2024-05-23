Заразились дети: в Приморье в школьной столовой работала женщина с туберкулезом и ВИЧ

Стали известны подробности заражения туберкулезом учащихся школы в городе Дальногорске Приморского края. Несколько детей оказались инфицированы в апреле этого года, сообщал Роспотребнадзор по региону.
Сразу же был выявлен предполагаемый источник инфекции, определен круг контактных лиц, а дети госпитализированы,
Прошла комиссию
Оказалось, что детей заразила сотрудница пищеблока, работавшая в школе с 2022 года. Женщина была больна туберкулезом с 2005 года. Выяснилось, что с 2019 года женщина еще и носитель ВИЧ-инфекции,
Перед трудоустройством в школу женщина прошла успешно медицинскую комиссию в городской больнице и была допущена к работе в школе. В медкнижке у сотрудницы школьного пищеблока стоит отметка о пройденной флюорографии, где записано «органы грудной клетки без патологии», допуск к работе выдан с декабря 2022 года.
По данным на 15 мая, в школе у детей зарегистрировано 7 случаев туберкулеза легких и 67 случаев латентной туберкулезной инфекции. Болезнь у детей была выявлена на начальной стадии, и прогноз благоприятный.
Предприниматель, который обеспечивал школьников питанием, сама школа и больница, выдавшая медкнижку женщине с туберкулезом, оштрафованы по ч. 1 статьи 6.3 КоАП за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Расследование дела находится под личным контролем председателя СК России Александра Бастрыкина.
Туберкулез легких — это инфекция, которая передается при кашле, чихании или дыхании, разговоре, если с частицами слизи и мокроты выделяются бактерии. Каждый год во всем мире около десяти миллионов человек впервые заболевают туберкулезом. Более миллиона погибает.
У человека может быть латентная форма туберкулеза в течение многих лет, прежде чем у него появятся симптомы. Причем это один из тех недугов, признаки которого можно легко спутать с проявлениями других болезней.
Особенно опасен туберкулез детям младше пяти лет и пожилым людям. Он лечится приемом комбинации антибиотиков в течение минимум шести месяцев. Как и в случае с многими другими недугами, чем раньше туберкулез обнаружат, тем больше будет шансов на успешную терапию.