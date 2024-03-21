туберкулез

В городе работает одна лаборатория, в которой проводят этиологическую, то есть направленную на выявление возбудителя заболевания, диагностику туберкулеза. Образцы для исследований свозят в нее из больниц со всех концов Петербурга. Объемы работы впечатляют: за год в лаборатории проводят более 130 тысяч исследований материала.