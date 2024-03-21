Туберкулез кажется болезнью, которую человечество, казалось бы, давно уже победило. Как будто от чахотки страдают только барышни из романов прошлых столетий. Однако статистика, увы, утверждает обратное. Только за 2022 год в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 1045 случаев впервые в жизни установленного диагноза «туберкулез».
Как и в случае с многими другими недугами, чем раньше туберкулез обнаружат, тем больше будет шансов на успешную терапию. Расскажем, как болезнь диагностируют в наши дни.
Справка
Туберкулез легких — это серьезное инфекционное бактериальное заболевание.
Возбудители обычно передаются с каплями слизи из носоглотки по воздуху, проникая в респираторный тракт.
Каждый год во всем мире около десяти миллионов человек впервые заболевают туберкулезом. Более миллиона погибает.
Не то туберкулез, не то рак
Диагностика туберкулеза основывается на выявлении возбудителя. И только так можно точно определить болезнь. Как поясняет главный фтизиатр Петербурга, главный врач Городского противотуберкулезного диспансера Александр Пантелеев, туберкулез — один из тех недугов, чьи признаки можно легко спутать с проявлениями других болезней.
Очень часто врачи видят симптомы, похожие на туберкулез, видят изменения на рентгене — и уверенно ставят диагноз. И, увы, совершают ошибку.
«Как раньше говорили врачи, туберкулез — великая обезьяна, которая становится похожей на абсолютно любое заболевание. Под маской туберкулеза может скрываться и опухоль, и энцефалитное заболевание легких. Поэтому при диагностике обязательно нужно использовать бактериологические исследования», — подчеркивает врач.
Из-за этой особенности диагностики туберкулеза уровень верификации, когда микобактерии туберкулеза находят, по стране составляет около 50%. В Петербурге показатель значительно выше: в 2023 году уровень верификации поднялся до 83%.
Четыре вида исследований
В городе работает одна лаборатория, в которой проводят этиологическую, то есть направленную на выявление возбудителя заболевания, диагностику туберкулеза. Образцы для исследований свозят в нее из больниц со всех концов Петербурга. Объемы работы впечатляют: за год в лаборатории проводят более 130 тысяч исследований материала.
Еще в прошлом веке в этой лаборатории диагностику проводили с помощью классических методик. Это бактериоскопические и бактериологические исследования с посевами материала от больных на плотные питательные среды Левенштейна-Йенсена и Финн-II.
Эти способы используют и в наши дни, однако у них есть свои существенные недостатки. Бактериоскопию можно сделать сравнительно быстро, и стоит такое исследование небольших денег, однако чувствительность теста оставляет желать лучшего.
Кроме того, этот способ не дает возможности отличить возбудителя туберкулеза от нетуберкулезных микобактерий.
Посев на плотные питательные среды отличается высокой точностью, а еще он дает возможность протестировать, насколько бактерии устойчивы к лекарствам. Это очень актуально в наши дни, когда все чаще и чаще находятся пациенты с резистентностью к антибиотикам.
Однако, увы, на этот метод приходится потратить довольно много времени: для получения результатов посева нужно подождать от 1 до 3 месяцев. Еще 3-4 недели необходимо для определения лекарственной чувствительности возбудителя.
Более современный метод — посев на жидкую питательную среду с быстрой идентификацией возбудителя. Этот способ позволяет на 10% эффективнее находить микобактерии по сравнению с плотными средами. Кроме того, результаты анализа приходят быстрее — требуется от 1 до 6 недель. А проверить чувствительность к препаратам можно за 12-14 дней.
Для культивирования посевов на жидкой среде используют автоматизированную систему BACTEC MGIT 960. Сейчас в Петербурге закупили еще два таких аппарата. Оборудование позволяет в течение 14-21 дня вырастить бактерию туберкулеза и узнать ее свойства.
Кроме того, для диагностики туберкулеза используют знакомый всем со времен эпидемии коронавируса ПЦР-тест. Именно этот способ помогает получить самые быстрые результаты: для этого анализа требуется примерно 2-3 дня.
ПЦР помогает определить в материале генетические маркеры микобактерий, а также обнаружить маркеры, устойчивые к лекарствам, которые используют для лечения туберкулеза.