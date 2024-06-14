Попробовал? Понравилось? Считай, твоя жизнь уже под угрозой. Так говорят наркологи, которые лечат зависимых от алкоголя и наркотиков. И хоть избавиться от пагубных пристрастий можно, питать иллюзии, что это легко и просто, не стоит.
Чтобы пройти этот путь, нужны невероятные усилия. Волшебной таблетки, дающей результат, или метода, гарантирующего, что человек не сорвется через год, два или десять, не существует. Подробнее о том, почему даже первая доза — это шаг в пропасть, «Доктор Питер» поговорил с врачом-наркологом.
Нарколог, главный врач Клиники Маршака
На практике «захочу — брошу» не работает
Наркотическая и алкогольная зависимости — это тяжелые болезни, которые разрушают жизни людей. Они подстерегают многих, особенно молодежь. Зависимость формируется постепенно, человек не замечает, как теряет контроль. Алкоголизм и наркомания — это не слабость воли, а серьезные заболевания, требующие профессионального лечения.
Многие зависимые люди думают, что смогут бросить в любой момент, стоит только захотеть. Но на практике «захочу — брошу» не работает. Зависимость — коварная болезнь, которая постепенно овладевает человеком. Сначала все кажется под контролем, но со временем потребность в алкоголе или наркотиках становится навязчивой. Зависимые отрицают проблему и убеждают себя, что могут остановиться сами. Попытки бросить самостоятельно обречены на провал. Самолечение здесь бесполезно и опасно для жизни. Организм привыкает, и для достижения желаемого эффекта требуются все большие дозы. Лишь обратившись к специалистам, можно начать выздоравливать.
Лечение — на месяцы
Лечение зависимостей — это долгий и непростой путь, он требует терпения и упорства. Полное избавление возможно с прохождением всех необходимых этапов. Первый шаг — стационарное лечение в течение 28 дней. На этом этапе проводится детоксикация организма под наблюдением врачей. Затем следует курс психотерапии для устранения психологической тяги. Важную роль играет мотивация пациента на выздоровление.
После стационара начинается амбулаторная реабилитация длительностью от 3 месяцев до года. Это восстановление социальных навыков, закрепление результатов лечения, работа с мотивацией и предотвращение срывов.
Лишь соблюдая все этапы комплексного лечения, можно рассчитывать на выздоровление. Нарушение последовательности резко снижает шансы.
В моей практике при прохождении полного цикла лечения — от детоксикации до психосоциальной реабилитации — доля ремиссий около 70%. Это высокий показатель, он свидетельствует об эффективности комплексного подхода. Однако всегда есть риск рецидива, как при любом хроническом заболевании.
Молниеносная форма зависимости
От наркотической зависимости вылечиться труднее, чем от алкоголизма, и не исключен смертельный исход, если проблему игнорировать. Особенно опасна молниеносная форма зависимости, когда сочетаются генетическая предрасположенность, личностные факторы и неблагоприятная среда. Поэтому важно не запускать болезнь и обращаться за квалифицированной помощью. Чем раньше начато лечение, тем выше шансы на восстановление. Особенно важно не терять время родителям, которые столкнулись с этой бедой в своей семье.
Первая доза — уже шаг в пропасть
Прежде чем становиться зависимым, стоит задуматься о последствиях. Первая доза — это шаг в пропасть. Наркотики и алкоголь разрушают жизнь, отнимают здоровье, семью, работу. Зависимые деградируют, превращаясь в существа с единственной целью — добыть новую дозу. Вся жизнь сводится к мучительным поискам денег на очередную порцию яда.
Да, наркотическая и алкогольная зависимости излечимы. Но путь к выздоровлению требует невероятных усилий. Гораздо проще не становиться зависимым, чем потом пытаться вырваться из порочного круга. Цените то, что имеете — быть свободным, здоровым и счастливым человеком.