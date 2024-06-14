Многие зависимые люди думают, что смогут бросить в любой момент, стоит только захотеть. Но на практике «захочу — брошу» не работает. Зависимость — коварная болезнь, которая постепенно овладевает человеком. Сначала все кажется под контролем, но со временем потребность в алкоголе или наркотиках становится навязчивой. Зависимые отрицают проблему и убеждают себя, что могут остановиться сами. Попытки бросить самостоятельно обречены на провал. Самолечение здесь бесполезно и опасно для жизни. Организм привыкает, и для достижения желаемого эффекта требуются все большие дозы. Лишь обратившись к специалистам, можно начать выздоравливать.