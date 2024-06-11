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Можно ли восстановить печень при циррозе, объяснил гепатолог Богомолов

Цирроз печени — это серьезное хроническое заболевание, при котором орган перестает выполнять свои функции. Но неверно, что этот диагноз всегда смертелен. Врач-гепатолог объясняет, что помогает восстановить печень.

11 июня 20241
цирроз, печень, восстановить
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Цирроз — конечная стадия многих заболеваний печени. Но как его предотвратить, есть ли способы спасти орган при таком пугающем диагнозе?

Главный гепатолог Министерства здравоохранения Московской области Павел Богомолов в эфире телеканала «Доктор» рассказал, как уберечься от тяжелого заболевания. По словам Богомолова, все хронические болезни печени могут прийти к финальной стадии — это как раз и есть цирроз. После острых состояний печень способна восстановиться до первозданного состояния.

Павел Богомолов
Медицина

Главный гепатолог Министерства здравоохранения Московской области

Обратный эффект

«Даже после острого алкогольного гепатита отсутствует необходимость дополнительного лечения. Но вот хронические заболевания, если их не лечить, у некоторых пациентов будут прогрессировать до стадии цирроза. Им нужна правильная диагностика и терапия», — отмечает доктор.

Даже если пациент попал к гепатологу на стадии цирроза, эффективная терапия позволяет достичь обратного эффекта — конечно, если вылечить основное заболевание.

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Важна профилактика

Как и большинство болезней, цирроз легче предотвратить, чем лечить. Самые распространенные причины цирроза — жировая и алкогольная болезни печени, говорит Богомолов. В первую очередь бороться с ними нужно с помощью коррекции веса.

«Меньше есть, больше двигаться. Исключить легкодоступные углеводы», — советует эксперт. Также, по его словам, необходима тотальная вакцинация россиян от гепатита В, который нередко приводит к циррозу.

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Кому полезно «чистить» печень

Развеял гепатолог и некоторые мифы по поводу детокса печени и гепатопротекторов, якобы способных защитить орган от любых негативных воздействий.

«Детокс печени полезен только с точки зрения зарабатывания денег шарлатанами. При лечении заболеваний печени эффективны антибиотики и гормоны. При ряде болезней, кроме преднизолона, эффективных препаратов нет. Так что универсального гепатопротектора не бывает», — добавил Богомолов.

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Проблемы с печенью могут проявляться различными симптомами, иногда весьма нетипичными:

  • усталость и слабость;

  • потеря аппетита;

  • потеря веса;

  • пожелтение кожи и белков глаз;

  • боль или дискомфорт в верхней части живота;

  • отек в брюшной полости;

  • темный цвет мочи;

  • светлый цвет кала.

Но эти признаки могут быть также связаны с другими заболеваниями, поэтому важно обратиться к врачу для точного диагноза. Если у вас есть подозрения на проблемы с печенью, важно пройти назначенные медиками обследования и сдать анализы.

Автор текста:Анна Майская
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