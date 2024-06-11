Можно ли восстановить печень при циррозе, объяснил гепатолог Богомолов

Цирроз — конечная стадия многих заболеваний печени. Но как его предотвратить, есть ли способы спасти орган при таком пугающем диагнозе?
Главный гепатолог Министерства здравоохранения Московской области Павел Богомолов в эфире
Главный гепатолог Министерства здравоохранения Московской области
Обратный эффект
«Даже после острого алкогольного гепатита отсутствует необходимость дополнительного лечения. Но вот хронические заболевания, если их не лечить, у некоторых пациентов будут прогрессировать до стадии цирроза. Им нужна правильная диагностика и терапия», — отмечает доктор.
Даже если пациент попал к гепатологу на стадии цирроза, эффективная терапия позволяет достичь обратного эффекта — конечно, если вылечить основное заболевание.
Важна профилактика
Как и большинство болезней, цирроз легче предотвратить, чем лечить. Самые распространенные причины цирроза — жировая и алкогольная болезни печени, говорит Богомолов. В первую очередь бороться с ними нужно с помощью коррекции веса.
«Меньше есть, больше двигаться. Исключить легкодоступные углеводы», — советует эксперт. Также, по его словам, необходима тотальная вакцинация россиян от гепатита В, который нередко приводит к циррозу.
Кому полезно «чистить» печень
Развеял гепатолог и некоторые мифы по поводу детокса печени и гепатопротекторов, якобы способных защитить орган от любых негативных воздействий.
«Детокс печени полезен только с точки зрения зарабатывания денег шарлатанами. При лечении заболеваний печени эффективны антибиотики и гормоны. При ряде болезней, кроме преднизолона, эффективных препаратов нет. Так что универсального гепатопротектора не бывает», — добавил Богомолов.
Проблемы с печенью могут проявляться различными симптомами, иногда весьма нетипичными:
усталость и слабость;
потеря аппетита;
потеря веса;
пожелтение кожи и белков глаз;
боль или дискомфорт в верхней части живота;
отек в брюшной полости;
темный цвет мочи;
светлый цвет кала.
Но эти признаки могут быть также связаны с другими заболеваниями, поэтому важно обратиться к врачу для точного диагноза. Если у вас есть подозрения на проблемы с печенью, важно пройти назначенные медиками обследования и сдать анализы.