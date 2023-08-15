Зачем жена принца Гарри носит на руке странный синий пластырь

Небольшая наклейка, кружок синего цвета, на запястье 42-летней Меган Маркл вызвал бурю обсуждения как в американской, так и в британской прессе.
Странный пластырь на руке невестки британского короля Карла III Меган Маркл, жены принца Гарри, которая живет в Калифорнии, оказался новомодным чудо-средством, рекламируемым как способ улучшения сна и избавления от стресса. Cтоит «кружочек» всего 4 доллара и продается упаковками по 20 или 100 штук.
Разработчики чудо-пластыря уверяют, что гаджет, который прикрепляется на запястье руки, отправляет успокаивающие сигналы в мозг и его действие «клинически доказано». В инструкции указано, что наклейку надо прикрепить в акупунктурную точку на запястье, которая, согласно традиционной китайской медицине, имеет прямую связь с сердцем.
Производители уверяют, что пластырь излучает специфические волны. Они якобы передают сигналы, которые останавливают синтез основных гормонов стресса кортизола и адреналина, а еще замедляют частоту мозговых волн и расслабляют разум и тело.
Правда, эксперты сразу же поставили под сомнение научные данные, якобы подтверждающие эффективность гаджета.
«Похоже на лженауку»
Невролог, профессор Королевского колледжа Лондона
«Да, есть некоторые подтверждения тому, что акустические сигналы тела можно использовать для регулирования мозговых волн, но в целом заявления производителей чудо-пластыря звучат как лженаучные, —
Чудо-таблетки
Ранее «Доктор Питер» со ссылкой на врачей рассказывал о том, почему не стоит доверять чудо-таблеткам для похудения, которые рекламируют в Интернете. По словам иммунолога Елены Парецкой, применять подобные средства не рекомендуется, поскольку в их составе могут быть запрещенные компоненты вроде амфетамина и даже яйца паразитов. Такое похудение может нанести непоправимый вред, и с потерей килограммов уйдет здоровье.
Если же запрещенных компонентов в составе нет и БАД содержит травки и витамины, эффекта от него не будет. Препарат лишь поправит ваш витаминно-минеральный баланс, но «жечь жиры», которые вы годами копили на боках и попе, такие средства не в силах.