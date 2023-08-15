Зачем жена принца Гарри носит на руке странный синий пластырь

«Да, есть некоторые подтверждения тому, что акустические сигналы тела можно использовать для регулирования мозговых волн, но в целом заявления производителей чудо-пластыря звучат как лженаучные, — цитирует слова врача-невролога Гая Лешзинера издание Daily Mail. — Они уверяют, что 20 минут сна с этим устройством можно сравнить с двумя часами нормального глубокого сна. Но это невозможно. Также должно насторожить и то, что гаджет, который носит Меган Маркл, активно рекламирует еще и лайф-коуч Тони Роббинс, пропагандист лженауки.