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Зачем жена принца Гарри носит на руке странный синий пластырь

На запястье Меган Маркл, супруги опального британского принца Гарри, заметили необычную наклейку-метку. Это новомодный гаджет — пластырь против стресса. Он якобы отправляет успокаивающие сигналы прямо в мозг. Невролог объяснил, как работает устройство.

15 августа 20231
Меган Маркл
Меган Маркл
Источник:
Getty

Небольшая наклейка, кружок синего цвета, на запястье 42-летней Меган Маркл вызвал бурю обсуждения как в американской, так и в британской прессе.

Странный пластырь на руке невестки британского короля Карла III Меган Маркл, жены принца Гарри, которая живет в Калифорнии, оказался новомодным чудо-средством, рекламируемым как способ улучшения сна и избавления от стресса. Cтоит «кружочек» всего 4 доллара и продается упаковками по 20 или 100 штук.

Разработчики чудо-пластыря уверяют, что гаджет, который прикрепляется на запястье руки, отправляет успокаивающие сигналы в мозг и его действие «клинически доказано». В инструкции указано, что наклейку надо прикрепить в акупунктурную точку на запястье, которая, согласно традиционной китайской медицине, имеет прямую связь с сердцем.

Меган Маркл
Наклейка-пластырь на руке Меган Маркл — популярный гаджет от стресса
Источник:
Legion Media

Производители уверяют, что пластырь излучает специфические волны. Они якобы передают сигналы, которые останавливают синтез основных гормонов стресса кортизола и адреналина, а еще замедляют частоту мозговых волн и расслабляют разум и тело.

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Правда, эксперты сразу же поставили под сомнение научные данные, якобы подтверждающие эффективность гаджета.

«Похоже на лженауку»

Гай Лешзинер
Медицина, неврология

Невролог, профессор Королевского колледжа Лондона

«Да, есть некоторые подтверждения тому, что акустические сигналы тела можно использовать для регулирования мозговых волн, но в целом заявления производителей чудо-пластыря звучат как лженаучные, — цитирует слова врача-невролога Гая Лешзинера издание Daily Mail. — Они уверяют, что 20 минут сна с этим устройством можно сравнить с двумя часами нормального глубокого сна. Но это невозможно. Также должно насторожить и то, что гаджет, который носит Меган Маркл, активно рекламирует еще и лайф-коуч Тони Роббинс, пропагандист лженауки.

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Чудо-таблетки

Ранее «Доктор Питер» со ссылкой на врачей рассказывал о том, почему не стоит доверять чудо-таблеткам для похудения, которые рекламируют в Интернете. По словам иммунолога Елены Парецкой, применять подобные средства не рекомендуется, поскольку в их составе могут быть запрещенные компоненты вроде амфетамина и даже яйца паразитов. Такое похудение может нанести непоправимый вред, и с потерей килограммов уйдет здоровье.

Если же запрещенных компонентов в составе нет и БАД содержит травки и витамины, эффекта от него не будет. Препарат лишь поправит ваш витаминно-минеральный баланс, но «жечь жиры», которые вы годами копили на боках и попе, такие средства не в силах.

Автор текста:Анна Майская
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