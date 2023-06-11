Японский врач Кудо рассказал о хитрости за столом, которая поможет сбросить до 8 килограммов

Если вы привыкли за столом смотреть телевизор, у вас вряд ли получится сосредоточиться на еде. Однако, если вы будете опускать приборы на стол, то сможете прийти к этому и погрузиться в процесс приема пищи, что в итоге поможет вам похудеть.