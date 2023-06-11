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Японский врач Кудо рассказал о хитрости за столом, которая поможет сбросить до 8 килограммов

Чтобы похудеть, не всегда обязательно сидеть на диетах. Специалисты призывают внимательнее относиться к выбору продуктов и способу их приготовления, а также осознанно подходить к самому процессу приема пищи.

11 июня 2023
как похудеть без диеты
Источник:
iStockphoto

Доктор Такафуми Кудо, директор педиатрической клиники в японском городе Мияма и ведущий ютуб-канала «Диетическая поликлиника», рассказал об одной хитрости во время еды, с помощью которой можно сбросить до 7-8 килограммов.

По словам врача, он обычно просит пациентов, которые к нему обращаются на прием, сделать одну вещь, а именно положить приборы на стол 5 раз во время еды.

Как пишет Yahoo News Japan, такой «трюк» дает возможность не только медленнее есть и тщательнее пережевывать пищу. Как объяснил специалист, у него есть и два других эффекта.

  • Он помогает обуздать импульсивные порывы есть все подряд, особенно после работы.

  • Дает возможность сконцентрироваться на еде — лучше ощутить ее вкус, запах, рассмотреть цвет.

Если вы привыкли за столом смотреть телевизор, у вас вряд ли получится сосредоточиться на еде. Однако, если вы будете опускать приборы на стол, то сможете прийти к этому и погрузиться в процесс приема пищи, что в итоге поможет вам похудеть.

Как уточнил доктор Кудо, первый раз положить приборы на стол надо сразу же, как только попробуете блюдо. Это важно. Так вы сможете успокоиться и настроиться на процесс.

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Кстати

Ранее врач-диетолог Мичико Томиока из Японии рассказала, какие пять популярных продуктов не ест ни она, ни ее семья, чтобы сохранить здоровье. При этом она уточнила, что ее маме — 86 лет и она победила рак, а тете — 98.

Итак, японка никогда не употребляет:

  • бутерброды с колбасой;

  • сладкие газированные напитки;

  • сухие завтраки с сахаром;

  • сливочный сыр;

  • конфеты.

Автор текста:Анастасия Романова
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