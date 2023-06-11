Японский врач Кудо рассказал о хитрости за столом, которая поможет сбросить до 8 килограммов

Доктор Такафуми Кудо, директор педиатрической клиники в японском городе Мияма и ведущий ютуб-канала «Диетическая поликлиника», рассказал об одной хитрости во время еды, с помощью которой можно сбросить до 7-8 килограммов.
По словам врача, он обычно просит пациентов, которые к нему обращаются на прием, сделать одну вещь, а именно положить приборы на стол 5 раз во время еды.
Как
Он помогает обуздать импульсивные порывы есть все подряд, особенно после работы.
Дает возможность сконцентрироваться на еде — лучше ощутить ее вкус, запах, рассмотреть цвет.
Если вы привыкли за столом смотреть телевизор, у вас вряд ли получится сосредоточиться на еде. Однако, если вы будете опускать приборы на стол, то сможете прийти к этому и погрузиться в процесс приема пищи, что в итоге поможет вам похудеть.
Как уточнил доктор Кудо, первый раз положить приборы на стол надо сразу же, как только попробуете блюдо. Это важно. Так вы сможете успокоиться и настроиться на процесс.
Кстати
Ранее врач-диетолог Мичико Томиока из Японии рассказала, какие пять популярных продуктов не ест ни она, ни ее семья, чтобы сохранить здоровье. При этом она уточнила, что ее маме — 86 лет и она победила рак, а тете — 98.
Итак, японка никогда не употребляет:
бутерброды с колбасой;
сладкие газированные напитки;
сухие завтраки с сахаром;
сливочный сыр;
конфеты.