Достаточно 12 минут в день: назван способ снизить риск смерти от болезней сердца на 35%

Для тех, кто вечно занят, есть хорошие новости. Специалисты Массачусетской больницы общего профиля установили, что вероятность болезней сердца и сосудов снижается и при меньшем уровне активности . Хватит и одного-двух раз в неделю или всего 12 минут в день. Исследование на эту тему было опубликовано в издании JAMA: The Journal of the American Medical Association.