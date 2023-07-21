Достаточно 12 минут в день: назван способ снизить риск смерти от болезней сердца на 35%

33,7% участников исследования на поверку оказались вовсе неактивными: на умеренные и интенсивные тренировки они тратили меньше 150 минут в неделю. 42,2% участников эксперимента вошли в подгруппу «бойцов выходного дня» — это люди, которые смогли достигнуть минимального порога нормы за неделю, из них не менее половины они тратили за один-два дня. Еще 24% участников сохраняли хороший уровень активности и регулярно занимались спортом как минимум 150 минут в неделю, равномерно распределяя нагрузку по дням.