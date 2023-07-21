Достаточно 12 минут в день: назван способ снизить риск смерти от болезней сердца на 35%

Таблетку вечной жизни изобрести еще не успели. Однако уже сейчас мы многое знаем о привычках, которые позволят прожить подольше и сохранить здоровье.
Например, вы наверняка слышали о пользе спорта. Есть данные, что 150-300 минут физической активности в неделю помогут снизить риск смерти от сердечно-сосудистых недугов. Но на практике уделить столько времени занятиям могут далеко не все люди.
Для тех, кто вечно занят, есть хорошие новости. Специалисты Массачусетской больницы общего профиля установили, что вероятность болезней сердца и сосудов снижается и при меньшем уровне активности. Хватит и одного-двух раз в неделю или всего 12 минут в день. Исследование на эту тему было опубликовано в издании JAMA: The Journal of the American Medical Association.
Исследователи изучили информацию о 89 573 участниках Британского биобанка, которые на протяжении недели носили на руке акселерометры, следящие за общей физической активностью, временем, потраченным на спорт, и интенсивностью тренировок. Этот анализ позволил прояснить, могут ли «концентрированные» физические нагрузки обеспечить те же преимущества, что и более распределенные по неделе тренировки.
33,7% участников исследования на поверку оказались вовсе неактивными: на умеренные и интенсивные тренировки они тратили меньше 150 минут в неделю. 42,2% участников эксперимента вошли в подгруппу «бойцов выходного дня» — это люди, которые смогли достигнуть минимального порога нормы за неделю, из них не менее половины они тратили за один-два дня. Еще 24% участников сохраняли хороший уровень активности и регулярно занимались спортом как минимум 150 минут в неделю, равномерно распределяя нагрузку по дням.
После того как полученные результаты откорректировали и проверили, выяснилось: у всех участников активных подгрупп снизился риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. У тех, кто предпочитал заниматься по выходным, вероятность столкнуться с недугом уменьшалась на 27%, а у тех, кто предпочитал регулярную активность — на 35%. В отношении сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и инсульта снижение риска составило 38% 36%, 22% и 19%, 21% и 17% соответственно.
Поэтому, если вы беспокоитесь о своем здоровье, но на спорт времени вечно не хватает, выбирайте любой удобный для себя вариант: или по 12 минут активности в день, или тренировки по выходным. Результат все равно будет заметен.