Все считали, что разведемся: почему счастливы в браке даже слишком разные люди

Сейчас стало модно за любое проявление токсичности обвинять партнера в нарциссизме и объявлять абьюзером. Но на самом деле психологически абсолютно здоровых не бывает. И счастливы в браке могут быть люди несовершенные, даже те, кто имеет то или иное расстройство привязанности, что бы ни говорили о таком союзе близкие и друзья.
Почему получается уживаться иногда совершенно разным и далеко не самым идеальным в психологическом плане людям? Психолог Анастасия Рубцова объяснила, что играет гораздо более важную роль в долгих отношениях.
Психотерапевт, психоаналитик
«Мы хорошая пара»
«Когда мы вступаем в отношения, не так нам важно, чтобы партнер был абсолютно, тотально психологически здоров, да это и невозможно. Нам важно совпасть с ним какими-то кусочками внутреннего пазла, зубчиками и вмятинками, чтобы они не царапали друг друга, а дополняли до целого», — рассуждает в своем
По ее словам, бывают пары, которым пророчат развод уже через пару лет, но они, к удивлению многих, продолжают жить, и вполне счастливо.
«Иногда сама думаю о какой-то паре — ну вот эта точно развалится, ведь ей просто не на чем держаться. Люди не умеют слышать друг друга, да еще мама вцепилась в одного из партнеров мертвой хваткой, и алкоголь там маячит на горизонте, — рассказывает психолог. — А потом вдруг один из партнеров научился заботиться чуть получше, а в второй сначала эту заботу принимать, потом ценить, а дальше по чуть-чуть, шаг за шагом, и сам заботиться. И мама отлипла и ушла жить своей жизнью, интриговать с соседкой. И вдруг люди впервые говорят о себе: «Мы хорошая пара».
Когда люди говорят так, они признают свою неидеальность и свои несовершенства, они позволяют друг другу быть невзрослыми. И это очень важно, отмечает психолог.
«В партнерстве иногда надо расслабиться и побыть невзрослым, не ожидая при этом тычка в спину или истерики со стороны другого, — объясняет Анастасия Рубцова. — Когда можно сорваться, не справиться с ответственностью и тревогой, а потом взять и справиться».
Идеальных не бывает, важно удачно совпасть
Психолог признается, что не верит в идеальных партнеров, но верит в волшебные совпадения — такие, что смогут примирить двух даже очень разных людей.
«Я верю в то, что люди могут удачно совпасть „узором“ так, что их совместная тревога не вырастает до небес, сводя обоих. Верю в то, что два человека с тем, что в учебнике называется „расстройство привязанности“, могут удерживать связь — просто на очень большом расстоянии, — если построят хрустальный мост и будут встречаться иногда в его центре, переплетая пальцы и улыбаясь друг другу».
Психолог отмечает, что со стороны такие браки могут казаться странными и непонятными, но важно помнить, что наши любовные истории и отношения — не для внешнего зрителя, они для нас самих.
«Когда я выходила замуж, абсолютно все были уверены, что мой брак не продержится и пары лет. И что вы думаете, скоро ему будет двадцать!» — говорит Анастасия Рубцова.