Все считали, что разведемся: почему счастливы в браке даже слишком разные люди

«Иногда сама думаю о какой-то паре — ну вот эта точно развалится, ведь ей просто не на чем держаться. Люди не умеют слышать друг друга, да еще мама вцепилась в одного из партнеров мертвой хваткой, и алкоголь там маячит на горизонте, — рассказывает психолог. — А потом вдруг один из партнеров научился заботиться чуть получше, а в второй сначала эту заботу принимать, потом ценить, а дальше по чуть-чуть, шаг за шагом, и сам заботиться. И мама отлипла и ушла жить своей жизнью, интриговать с соседкой. И вдруг люди впервые говорят о себе: «Мы хорошая пара».