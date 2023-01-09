Традиция — это тройное «мы вместе»

Психолог отмечает, что традиционно праздники конца и начала солнечного года предусматривали постепенное расширение круга общения. К слову, во многих странах эта традиция сохраняется и сейчас.

— Сначала Рождество — самый тихий, семейный, уютный праздник, — говорит Людмила Петрановская. — Улицы безлюдны, только окна светятся, за столом — самые близкие, хорошо — если три поколения семьи. Много сытной еды, подарки, очень традиционные, из года в год одни и те же песни, фильмы, истории. Тихая ночь. Хорошо, если всем друг с другом уютно и спокойно.

Следующий праздник в череде новогодних каникул — Новый год.

— Он — для активных взрослых, его отмечают с друзьями: танцы, веселье всю ночь, фейерверки. Маленькие дети и старики остаются дома, — рассказывает психолог.

Далее отмечается День Волхвов, или Королей, когда все выходят на улицу, играет музыка, люди наряжаются в причудливые костюмы, устраивают шествия, поют колядки, одаривают сладостями знакомых и незнакомых.