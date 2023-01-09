Каникулы позади, но ощущения, что вы отдохнули, совсем нет, наоборот, — близкие надоели из-за ежедневного плотного общения, чувствуется усталость и хочется не год начинать, а спрятаться и никого не видеть.
Почему так происходит и что делать?
Семейный психолог с 20-ти летним стажем, педагог и публицист, основатель Института Развития Семейного Устройства (ИРСУ).Личный сайт
Задеты «нервные узлы»
— После долгих новогодних праздников семейных психологов обычно ждет горячая пора. Супружеские пары начинают писать уже в первых числах января, —
Связано это с тем, что обычно жители больших городов дома с близкими проводят не так много времени — с утра уходят на работу и учебу, вечером поздно возвращаются, да и то не всегда все вместе встречаются за ужином.
— Другое дело — праздники, — отмечает психолог. — Мы очень много времени проводим с близкими: застолья, поездки, совместные развлечения. И все «нервные узлы» за неделю оказываются задеты. Напряжение, претензии, ссоры. «Как они меня достали, больше не могу», — отдохнули, называется.
Традиция — это тройное «мы вместе»
Психолог отмечает, что традиционно праздники конца и начала солнечного года предусматривали постепенное расширение круга общения. К слову, во многих странах эта традиция сохраняется и сейчас.
— Сначала Рождество — самый тихий, семейный, уютный праздник, — говорит Людмила Петрановская. — Улицы безлюдны, только окна светятся, за столом — самые близкие, хорошо — если три поколения семьи. Много сытной еды, подарки, очень традиционные, из года в год одни и те же песни, фильмы, истории. Тихая ночь. Хорошо, если всем друг с другом уютно и спокойно.
Следующий праздник в череде новогодних каникул — Новый год.
— Он — для активных взрослых, его отмечают с друзьями: танцы, веселье всю ночь, фейерверки. Маленькие дети и старики остаются дома, — рассказывает психолог.
Далее отмечается День Волхвов, или Королей, когда все выходят на улицу, играет музыка, люди наряжаются в причудливые костюмы, устраивают шествия, поют колядки, одаривают сладостями знакомых и незнакомых.
— Таким образом, получается тройное постепенно расширяющееся «мы вместе», — поясняет Людмила Петрановская. — Сначала со своей семьей, самыми близкими, далее — со своими друзьями, а затем — с ближними в широком смысле, с теми, с кем рядом живем, со своей общиной. После этого, укрепив и подтвердив связи, принадлежность, можно и год начинать.
Почему мы чувствуем усталость после праздников
Такое размеренное празднование Нового года у нас в России, как правило, не практикуется, все происходит «вперемешку» — корпоративы сменяют дружеские застолья и бурное празднование Нового года, а потом только начинаются семейные праздники, обращает внимание психолог.
— Семейные выходные слишком долгие, плюс — расхождение календарей и отсутствие общих для всех способов праздновать, — говорит Людмила Петрановская. — Поэтому часто мы «выпадаем» из праздничного ритма, чувствуем себя не в своей тарелке, не знаем, как провести день, раздражаемся. И к концу праздников чувствуем себя уставшими. Хочется не год начинать, а спрятаться и никого не видеть. Плюс реальность вокруг такая, что не до веселья и планов.
Психолог рекомендует относиться к такому настроению спокойно и не паниковать.
— Если сейчас вы чувствуете неудовлетворенность и ругаете себя, что как-то «не так» все организовали, не надо, — советует эксперт. — В нашей ситуации, если были хоть какие-то приятные моменты и удалось побольше поспать и погулять, то уже все молодцы.