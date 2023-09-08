Врачи спутали остеохондроз с сердечным приступом и провели женщине кучу ненужных исследований

«Когда женщина пришла ко мне на прием, выяснилось, что давление у нее всегда было в норме, сама она не курит, без лишнего веса, наследственность благоприятная, холестерин и глюкоза в норме, — рассказал Константин Хрулев. — По шкале SCORE, оценке риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет, получился ровно ноль! Но и так интуитивно понятно, что пациентка не укладывается в клинику острого коронарного синдрома. Этому противоречит все: клиническая картина заболевания, анамнез, данные обследования!.