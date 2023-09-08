Врачи спутали остеохондроз с сердечным приступом и провели женщине кучу ненужных исследований

Если одним пациентам-сердечникам приходится иногда неделями ждать назначенных врачами обследований, то другим везет больше: серьезные, дорогостоящие и трудоемкие диагностические манипуляции им выполняют, даже если они и не нужны вовсе.
О случае гипердиагностики из своей практики рассказал петербургский кардиолог.
Практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе
Случай из практики кардиолога
«История 42-летней пациентки, которая пришла ко мне на прием, оказалась хорошим примером гипердиагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Более ярких мне уже давно видеть не приходилось», — рассказал
Женщина почувствовала себя плохо после того, как активно мыла пол внаклонку: у нее резко закололо в груди, причем боль усиливалась при вдохе и поворотах тела. Лучше не стало и и на следующее утро. Женщина вызвала скорую. Хоть ЭКГ не показало никаких изменений, но пациентку положили в больницу, сразу в реанимацию, с подозрением на острый коронарный синдром, его еще называют предынфарктным состоянием.
Провели полное обследование: у женщины взяли кровь на тропонин (маркер поражения миокарда, который повышается при инфаркте), сделали еще несколько ЭКГ, ЭхоКГ и даже стресс-эхо — еще более чувствительный метод диагностики. Патологии у пациентки не выявили и отправили ее домой с рекомендацией сходить к кардиологу.
По шкале SCORE получился ноль
«Когда женщина пришла ко мне на прием, выяснилось, что давление у нее всегда было в норме, сама она не курит, без лишнего веса, наследственность благоприятная, холестерин и глюкоза в норме, — рассказал Константин Хрулев. — По шкале SCORE, оценке риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет, получился ровно ноль! Но и так интуитивно понятно, что пациентка не укладывается в клинику острого коронарного синдрома. Этому противоречит все: клиническая картина заболевания, анамнез, данные обследования!.
Врач отметил, что все симптомы недомогания женщины укладываются в типичную картину остеохондроза, и в тех исследованиях, которые ей провели в больнице, как и в лечении, она не нуждалась, в отличие от тех пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, которым долго приходится ждать очереди на стресс-ЭХО — дефицитное и трудоемкое исследование.
«Собственно, и госпитализация была абсолютно излишней. Врачу скорой помощи вполне достаточно было бы успокоить пациентку, сказать, что боль не сердечная и никакой опасности не представляет», — говорит Константин Крулев.
После приема у кардиолога женщина успокоилась и отправилась домой в хорошем настроении. А вот врач признал, что немного огорчился.
«Большинству больных приходится либо длительно ждать очереди на проведение стресс-эхо, либо выполнять его за свои деньги. Пациентке, очевидно не нуждавшейся в этой процедуре, провели его практически сразу», — резюмирует доктор.
Признаки инфаркта
Симптомы сердечных заболеваний у женщин могут отличаться от проявлений этих болезней у мужчин. Безусловно, первый и самый главный признак сердечного приступа — это боль в сердце, которая может отдавать в руку, под лопатку, в челюсть.
Но случается и так, что инфаркт протекает с менее выраженными симптомами. Например, у женщин может быть ноющая боль в груди или ощущение стеснения, тошнота и легкая одышка, головокружение, холодный липкий пот и даже неожиданная усталость во время домашних дел.
Врачи призывают быть очень внимательными к сигналам своего организма. Лучше перепровериться, чем пропустить опасное для здоровья и жизни состояние.